Gelir uzman yardımcılığı sınavının tarihi değişti

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) konuya ilişkin düzeltme ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Sınava ön başvurular 18-25 nisan, nihai başvurular ise 10-16 mayısta alınacak.

17.02.2024 11:11:560
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Gelir uzman yardımcılığı sınavının tarihi değişti

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) istihdam edilecek 1271 gelir uzman yardımcısı alımına yönelik yapılacak sınav ve başvuru tarihlerinde değişikliğe gidildi.

GİB'in konuya ilişkin düzeltme ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu sınava ön başvurular 18-25 nisan, nihai başvurular ise 10-16 mayıs tarihlerinde alınacak. Giriş sınavının yazılı bölümü 29 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

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