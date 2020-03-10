Gelir vergisini düşürmeye hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump ekonomiyi desteklemek için atacağı çok önemli bir dizi adım kaspamında gelir vergisinde indirime gitmeyi planladığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü piyasaların on yıldan uzun bir süre içinde en kötü kayıplarını kaydetmesinden saatler sonra yaptığı açıklamasında Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenecek kişilerin saatlik çalışma ücretleri ve çalışanların maaşları üzerinden yapılan vergi kesintilerine ilişkin Kongre'ye yeni öneriler sunacaklarını ve yarın bu konuda görüşme yapacaklarını duyurdu.

Trump, Kovid-19 ile mücadele için kurulan ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in liderliğinde olan görev gücü ile Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi. Trump basın toplantısında Salı günü yasa yapıcılar ile konuyu görüştükten sonra, ekonomiyi desteklemek için ‘çok önemli ölçüde’ adımlar atmayı planladığını söyledi.

Trump, “Yarın öğleden sonra çok büyük bazı ekonomik adımlarla alakalı sizi bilgilendirmek üzere burada olacağım” dedi.

Trump, evde kalarak saatlik ücretlerinden kaybedenlerin kendi hataları olmayan bir şeyden dolayı cezalandırılmalarına engel olmak istediğini söyledi.

Dünya çapında ve ABD’de koronavirüs salgını yayıulmaya devam ederken Trump’ın daha katı önlemler alması konusunda üzerindeki baskı artıyor.

ABD’de hisse senetleri Pazartesi günkü işlemlerde finansal krizden bu yana en kötü gününü yaşayarak yüzde 7.5’den fazla gerilemişti.

"Amerikan toplumunu umursuyoruz"

Trump, ayrıca seyahatler konusunda da uyarılarda bulunarak, "İnsanların bazı lokasyonlara seyahat etmesini isteriz, ama şu anda bazı yerlere seyahat etmelerini istemiyoruz. Amerikan toplumunu umursuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mike Pence ise virüsün Amerikan halkına yönelik tehdit seviyesinin düşük olduğunu vurgulayarak 1 milyon yeni test kitinin bütün eyaletlere dağıtıldığını kaydetti.

Bugün California'daki Oakland Limanı'na çekilen ve içindeki 21 kişide Kovid-19 tespit edilen 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisine ilişkin de yeni bilgiler paylaşan Pence, bu gemide bulunan 25 çocuktan hiçbirinde virüse rastlanmadığını söyledi.

Gemideki vatandaşları için Kanada ve İngiltere ile gerekli ayarlamaların yapıldığına dikkati çeken Pence, bu ülke vatandaşlarının ülkelerine geri gönderileceğini, ABD vatandaşlarının ise Teksas, Georgia ve California'daki askeri üslerde karantinaya alınacağını belirtti.