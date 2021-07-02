Genç İletişimciler Yarışması için başvurular açıldı

Üniversitelerin, İletişim Fakültelerinin lisans öğrencilerinin geleceğin yenilikçi, araştıran, ilham veren çağdaş gazetecileri ve medya liderleri olarak yetişmeleri amacıyla her yıl düzenlenen Genç İletişimciler Yarışması’na başvurular başladı.

32. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’na üniversitelerin İletişim Fakültelerinde lisans öğrenimi gören öğrenciler 2020-2021 öğrenim yılında eğitim amacıyla yapmış oldukları çalışmalarla katılabiliyor. 1 Temmuz’da başlayan başvurular 30 Eylül 2021’e kadar devam edecek.

Yarışmaya gönderilecek katılım formlarının, fakültenin ilgili bölüm başkanlığı ve dekanlığı tarafından onaylanması gerekiyor. 2021 Ekim-Kasım aylarında yapılacak jüri toplantıları ardından, Aralık ayında finalistler dekanlıklara bildirilecek. Yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığı ana dallarından oluşan ödüller ise 2022’de düzenlenecek törenle sahiplerine sunulacak.

Başvuru ve katılım koşulları için: https://genciletisimcileryarismasi.com