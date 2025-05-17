GençBizz Lise Girişimcilik Programı kazananları açıklandı

Genç Başarı Eğitim Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü protokolü ile gerçekleştirilen GençBizz Lise Girişimcilik Programı’nın 26. Türkiye Finali, 9-10 Mayıs tarihlerinde büyük bir heyecanla tamamlandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca girişimcilik yolculuklarını sürdüren gençler, Türkiye Finalinde buluştu. İstanbul’dan Codex ekibi ise, epilepsi hastalarına yönelik geliştirdiği sağlık teknolojisi alanındaki ürünüyle birincilik ödülünü kazandı. Codex, yılın en iyi girişimi olarak, Temmuz ayında Atina’daki Gen-E Avrupa Girişimcilik Festivali’nde Türkiye’yi temsil etmek için seçildi.

GençBizz Lise Girişimcilik Programı’nın 26. Türkiye Finali, 10 Mayıs’ta İş Sanat Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Jüri üyeleri finalist ekiplerin stantlarını gezerek ürün ve hizmetlerini yakından inceledi, ardından sahnede yapılan sunumları değerlendirerek yılın en başarılı girişimlerini belirledi. Gençlerin yaratıcı fikirleri yalnızca derecelerle değil, aynı zamanda farklı kategorilerde verilen ödüllerle de onurlandırıldı.

İstanbul’dan katılan Codex ekibi, epilepsi hastalarının nöbetlerini önceden tahmin eden ve kriz anında yakınlarına lokasyon bilgisi gönderebilen teknolojik sağlık ürünüyle birincilik ödülünü kazandı. İzmir’den Sirius takımı, meyve ve sebzelerin tazeliğini ölçen yapay zeka destekli uygulama ile ikinci oldu. Gaziantep’ten Comfhold ekibi ise, kavrama kabiliyeti düşük bireylerin hayatını kolaylaştıran biyobozunur çatal ve kaşık tasarımıyla üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Bursa’dan katılan Teenanka takımı, diyabetik ayak hastalarına özel, titreşimli ve nefes alabilir yapısıyla medikal özellikler taşıyan ayakkabı tasarımıyla “En İyi Girişim Sunumu” ödülünü aldı. Balıkesir’den Trashure ekibi, kullanıcıların çevreyi temizledikçe ödül kazandığı dijital uygulamalarıyla “En İyi Stant” ödülüne layık görüldü. Trabzon’dan Startly, gürültü kirliliğini azaltmaya yönelik, geri dönüştürülmüş malzeme ve mantar miselyumundan ürettiği akustik panellerle “En İnovatif Ürün ve Hizmet” ödülünün sahibi oldu. İstanbul’dan Alcare girişimi ise, denizlerdeki atık yağları emen özel sünger tasarımıyla “En İyi Satış ve Pazarlama” ödülünü kazandı.

Final kapsamında ayrıca özel ödüller de sahiplerini buldu. HP Sürdürülebilirlik Özel Ödülü İzmir’den Ideaspark ekibine, ManpowerGroup Türkiye tarafından verilen “En İyi İnsan Kaynakları Yönetimi” özel ödülü yine İzmir’den Sirius takımına takdim edildi. Jüri özel ödülü ise Kütahya’dan Next Generation GençBizz Şirketine verildi. Tüm finalist ekipler girişim yolculuklarına destek sunmak amacıyla Entrapeer tarafından sunulan AI Agent modülünden faydalanma hakkı kazandı.

Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Çelebi, GençBizz Lise Girişimcilik Programı’nın 26. Türkiye Finali’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “GençBizz, sadece bir girişimcilik programı değil, gençlerin potansiyellerini keşfettiği, hayallerini girişime dönüştürdükleri bir gelişim yolculuğudur. Türkiye Finali’nde gördüğümüz her bir fikir, gençlerin toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı yaklaşımlarını yansıtmaktadır. Bu yolculukta onlara rehberlik edebilmek bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bugün burada sahneye çıkan her ekip, yalnızca kendi geleceğini değil, hepimizin geleceğini yeniden şekillendiriyor.”