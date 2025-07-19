'GENIUS tasarısı finansal teknolojide yaşanan en büyük devrim olabilir'

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, kripto para piyasasının geleceğini kökten değiştirebilecek 3 önemli yasa tasarısını onayladı: GENIUS, CLARITY ve Anti-CBDC... GENIUS yasası, Trump’ın imzasına sunulurken, diğer 2 tasarı Senato değerlendirmesine bırakıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde, "dönüm noktası" niteliğindeki GENIUS'ı imzalayarak küresel kripto teknolojisinde Amerikan hakimiyetini güçlendirmek için dev bir adım atacaklarını söyledi.

Yıllardır kripto topluluğunun yok sayıldığını ifade eden Trump, ancak bugün attığı imzanın kripto sektörü için bir "onaylama" olduğuna dikkati çekti.

Trump, kripto varlıkların herhangi bir hisseden daha hızlı yükseldiğini vurgulayarak, ABD'nin "inanılmaz gücüne" katkıda bulunduğu için kripto sektörüne teşekkür etti.

Kripto sektörünün dolar için de ülke için de "iyi bir şey" olduğunu savunan Trump, bu yüzden sektörü desteklediğini belirtti.

"Finansal teknolojide yaşanan en büyük devrim olabilir"

Sektörün, daha önce "Biden yönetiminin amansız saldırısı altında" olduğunu öne süren Trump, kripto ve bitcoine karşı yürütülen "kanunsuz operasyonu" sona erdirdiğini ifade etti.

Trump, "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yapacağımıza söz verdim ve bunu yaptık." diyerek, kendi yönetimi altında sektörün daha da ileriye gideceğini söyledi.

GENIUS'ın dolar destekli sabitcoinler için açık ve basit bir düzenleyici çerçeve oluşturduğunu dile getiren Trump, "Bu belki de internetin doğuşundan bu yana finansal teknolojide yaşanan en büyük devrim olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

GENIUS'ın bankalara, işletmelere ve finans kurumlarına ABD doları, hazine bonosu ve diğer nakit eş değerleriyle birebir desteklenen kripto varlıkları ihraç etmeleri için bir çerçeve sunacağını kaydeden Trump, "Doları gerçekten güçlendiriyor ve dolara büyük bir önem kazandırıyor." dedi.

Trump, düzenlemenin ABD Hazine tahvillerine olan talebi artıracağını, faiz oranlarını düşüreceğini ve doların gelecek nesiller boyunca dünyanın rezerv para birimi olma statüsünü güvence altına alacağını dile getirdi.