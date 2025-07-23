GES yatırımıyla sürdürülebilirlikte yeni bir döneme adım atıyor

CVK Hotels & Resorts, sürdürülebilir turizm vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği enerji yatırımıyla dikkat çekiyor. CVK Hotels & Resorts sürdürülebilirlik alt markası olan “CVK Respect” çatısı altında yürütülen Güneş Enerji Santrali (GES) projesi, Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi’nde kurularak devreye alındı.

Yıl boyunca güçlü güneşlenme oranına sahip olması, gölgelemeden uzak geniş arazi yapısı ve verimli toprak özellikleri nedeniyle Eskişehir, bu yatırım için stratejik bir merkez olarak tercih edildi. Aynı zamanda tarım ve hayvancılığa elverişli yapısı, İstanbul, Ankara ve İzmir’e olan yakın lojistik konumuyla birleşince, sadece enerji değil, aynı zamanda tarımsal sürdürülebilirlik açısından da önemli fırsatlar sunuyor.

Yılda yaklaşık 2,369 ton karbon salımının önüne geçilmesi bekleniyor

GES projesi yatırımıyla yılda yaklaşık 2.369 ton karbon salımının önüne geçilmesi bekleniyor ve bu da ortalama 150.000 ağacın yıllık karbon emme kapasitesine eşdeğer bir fayda sağlıyor. CVK Hotels & Resorts, çevresel duyarlılığını yalnızca enerji alanında değil; tarım ve hayvancılık projeleriyle de pekiştirerek sürdürülebilirliği çok yönlü bir kurumsal değer haline getiriyor.

CVK Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çevik, konuyla ilgili; CVK Hotels & Resorts olarak bu projeyle birlikte yalnızca operasyonel maliyet avantajı elde etmeyi değil; aynı zamanda uzun vadeli kurumsal dayanıklılığımızı artırmayı, çevreye duyarlı vizyonumuzu güçlendirmeyi ve enerji alanında bağımsız bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Güneş Enerjisi Santrali (GES) projemiz, kurumsal sürdürülebilirlik politikalarımızın stratejik bir adımını oluşturuyor. Bu proje ile yalnızca karbon ayak izimizi azaltmayı değil, aynı zamanda enerji verimliliğini artırarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı da amaçlıyoruz” dedi.