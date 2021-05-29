Getir bu kez Amsterdam’a gitti

Evlere sipariş uygulaması Getir’in Kurucusu Nazım Salur, bugünden itibaren Amsterdam’da hizmet vermeye başladıklarını duyurdu.

29.05.2021 11:19:000
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Getir bu kez Amsterdam’a gitti

Evlere sipariş uygulaması Getir’in Kurucusu Nazım Salur, bugünden itibaren Amsterdam’da hizmet vermeye başladıklarını duyurdu. Salur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Getir bugünden itibaren Amsterdam sokaklarında. Bu iki heceli Türkçe kelimeyi yeni ülkelerde de sevdirmeye devam. Paris ve Berlin yakında.” dedi.

Bu yılın ilk ayında Londra’da hizmet vermeye başlayan Getir, yakın zamanda Almanya, Fransa, Hollanda ve Brezilya’da da operasyonlarını başlatacağını duyurmuştu.

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