Getir'e yine yeni yatırım geldi

Perakende dağıtım şirketi Getir, mevcut yatırımcısından 150 milyon dolarlık yeni yatırım elde etti.

Perakande dağıtım şirketi Getir, Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre mevcut bir yatırımcısından ek yatırım alarak bu yıl çektiği yatırımı 1,1 milyar doların üzerine yükseltti.

Kaynaklar, geçtiğimiz haftalarda yapılan bir anlaşmayla söz konusu yatırımcının 150 milyon dolar yatırım yaparak Getir’deki hissesini artırdığını belirtti. Kaynaklar yatırımın ne kadar değerlemeye göre yapıldığını veya işlem sonucunda ne kadar hissenin el değiştirdiğini belirtmedi.

Kaynaklar, Getir’in elde ettiği son fonlamayı Türkiye’de ve dünyada büyüme yönünde kullanılacağını belirtti. Getir’in değeri en son gerçekleşen yatırım turuyla neredeyse üçe katlanarak 7,56 milyar dolara ulaşmıştı. Getir temsilcisinin ise Bloomberg'e konuya ilişkin yorum yapmadığı belirtildi.