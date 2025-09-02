Gıda devi, çalışanıyla romantik ilişki yaşayan CEO'yu görevden aldı

Gıda devi Nestle, CEO’su Laurent Freixe’yi, doğrudan astıyla romantik bir ilişki yaşaması ve bu durumu gizlemesi nedeniyle bir yıl sonra görevden aldı.

İsviçreli gıda devi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, iç soruşturmanın ardından Freixe’nin işten çıkarıldığını duyurdu. Açıklamaya göre iç soruşturma, şirketin etik kurallarını ihlal eden bu ilişkiyi incelemek için Yönetim Kurulu Başkanı Paul Bulcke ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Pablo Isla tarafından yönetildi.

BBC'nin haberine göre iç soruşturma şirketin ihbar kanalı üzerinden yapılan bir başvuru üzerine başlatıldı.

Nestlé Başkanı Paul Bulcke, "Bu gerekli bir karardı. Nestlé'nin değerleri ve yönetimi şirketimizin güçlü temelleridir. Laurent'e Nestlé'deki uzun yıllara dayanan hizmetinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Yaklaşık 40 yıldır şirkette çalışan Freixe, geçen yıl eylül ayında Mark Schneider'in yerine CEO koltuğuna geçmişti. Karar sonrası yaklaşık 24 yıldır Nestlé'de görev yapan Philipp Navratil, Freixe'nin yerine atandı.