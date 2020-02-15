Gıdada hile yapan 74 firma daha açıklandı: İşte tam liste

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın açıkladığı listede taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen; 74 firmaya ait 99 parti ürün yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün yaptığı açıklamada, “Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz.” demişti.

Bakanlık bu akşam sitesinden hileli ürünler listesini açıkladı.

HİLELİ GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Bakanlığın açıklamasında toplam 74 firmaya ait 99 parti ürün yer alıyor. Bu ürünlerden 69 parti ürün taklit ve tağşiş kapsamında, 30 parti ürün ise ilaç etken maddesi tespit edildiği için kamuoyu ile paylaşıldı.

Böylece, ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012’den bu yana 1486 firmaya ait 3 bin 301 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu.

LİSTEDE HANGİ GIDALAR VAR?

Açıklanan listede alkollü ve alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ ve margarin, çikolata ve kakao ürünleri, et ve et ürünleri, takviye edici gıdalar-enerji içeceği ile süt ve süt ürünlerinde taklit-tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen ürünlerin listesi yer alıyor.

İLK SIRADA ET ÜRÜNLERİ VAR

Açıklanan listede en çok et ürünü olduğu görülüyor. Et ve üt ürünleri kapsamında faaliyet gösteren 22 firmanın 25 parti ürünü uygunsuz bulundu.

Süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren 17 firmaya ait 19 parti ürün de ilan edilirken, takviye edici gıda ve enerji içeceklerini kapsayan özel beslenme amaçlı gıda ürünleri kapsamında ise 10 firmanın 16 parti ürünü kamuoyu ile paylaşıldı.

Alkollü içecekler alanında 1 firmanın 1 parti ürünü, alkolsüz içecekler alanında ise 5 firmanın 5 ürünü listede yer aldı. Bal üretimi yapan 2 ayrı firmanın 5 ürünü de uygunsuz bulunurken, baharat ve çeşni vericiler üreten 1 firmanın da yine 1 ürünü kamuoyu ile paylaşıldı.

Bitki, çay ve kahve ürünleri faaliyet alanında ise 6 firmanın 7 parti ürünü uygunsuz bulunarak kamuoyu ile paylaşılırken, 9 bitkisel yağ ve margarin firmasının ise 14 parti ürünü listede yer aldı.

Çikolata ve kakao ürünleri alanında ise 3 firmanın 6 parti ürününde uygunsuzluk tespit edildi.

UYGUNSUZLUK NEDENLERİ NELER?

Kamuoyuyla paylaşılan alkollü içecekte hacmen yüksek alkol belirlenirken, alkolsüz içeceklerde ise ilaç etken maddesi tespit edildi. Ballarda fruktoz ve glukoz saptandı.

Listede yer alan baharat olan kırmızı toz biberde ve siyah çayda gıda boyası olduğu anlaşılırken, çikolatalar, enerji içeceği, takviye edici gıdalar ve kahvede de ilaç etken maddesi bulundu.

Bitkisel yağlara da farklı tohum yağları katıldığı anlaşılırken, denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde sakatat, kanatlı eti ile tek tırnaklı eti tespit edildi.

Süt ve süt ürünlerinde ise bitkisel yağ ve nişasta, manda sütü ürünlerinde ise inek sütü olduğu belirlendi.