Girişim sermayesi yatırım fonları hareketlendi

Start Up Dergisi'nin yeni sayısında yer alan habere göre; girişim ekosisteminde yer alan paydaşların portföy yönetim şirketleriyle yaptıkları iş birlikleri çerçevesinde yeni girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) kurması, ekosistem için yeni bir fırsat penceresi yarattı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı portföy yönetim şirketleri tarafından SPK düzenlemelerine tâbi olarak kurulan GSYF’lerin sayısı 2022’de yaklaşık yüzde 50 arttı, rekor sayıda, 94 yeni GSYF kuruldu. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü de yüzde 100’den fazla artarak 50 milyar TL seviyesine yaklaştı. 2023’ün ilk 7 ayında toplam 38 yeni GSYF kuruldu.

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