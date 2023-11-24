Girisimci kadınlara destek: BinYaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programı

Akbank ve TurkishWIN işbirliğiyle hayata geçen 'BinYaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programı', kadın girişimcilere özel tasarlanmış güçlü bir destek modeli sunacak.

19 Kasım Kadın Girişimciler Günü kapsamında duyurulan BinYaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programı ile Akbank ve TurkishWIN, bireysel mentorluk sistemi ve gelişim odaklı paylaşım toplantıları ile başarılarını artırmaları ve işlerini büyütmelerinde kadın girişimcilerin yanında yer alacak.

2024'te başlayacak program için başvurular, bugünden itibaren 11 Aralık'a kadar devam edecek.

Güçlü mentorluk ve destek

6 ay sürecek program, yeni nesil bir modelle kadın girişimcilerin gücüne güç katacak. 100 kadın girişimcinin yer alacağı programda, alanında uzman 100 mentor, girişimcilerle deneyimlerini paylaşacak.

Böylece her bir girişimcinin, işi, sektörü ve bireysel ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik alması sağlanacak. Programa 1 milyon TL cirosu olan tüm kadın girişimciler https://binyaprak.com/kadin-girisimci-mentorluk-programi üzerinden başvurabiliyor.

Girişimciler bu programla ayrıca mentorlar ve iş dünyasından fikir önderlerinin yer alacağı güçlü bir ağa katılım fırsatı bulacak. Böylece girişimciler, işlerini büyütmek ve dönüştürmek için bu ağdan ve yeni işbirlikleri olasılıklarından da yararlanabilecek.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) işbirliğiyle geliştirilen Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık Taahhüdü'nün kurucu imzacısı olan Akbank, ulusal ve uluslararası çapta verdiği taahhütlerle kadınların iş ve girişimcilik dünyasındaki çalışmalarını destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, 'TurkishWIN ile yürüttüğümüz Mentorluk Programı kapsamında kadınların girişimcilik ekosistemindeki gücünü ve varlığını görünür kılmayı, kadın girişimcilerin Türkiye'nin ekonomik büyümesindeki rollerini artırmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Kadın KOBİ'lerimiz için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek, bu vesile ile 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü'nü kutlarım.' ifadelerini kullandı.

Turkishwin kurucusu Melek Pulatkonak da kadın girişimcilerin içindeki kudret ve cesaretin kendilerine hep ilham verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

'İş dünyasındaki engelleri aşmanın yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yüklerini yöneterek çift mesai yapıyorlar. TurkishWIN olarak kadın istihdamını ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği farkındalığını arttırmak için 2010 yılından beri çalışıyoruz. Bugünden yarına toplumsal cinsiyet kodlarımız belki değişmeyecek ve yolumuz uzun. İstihdam sağlayan ve şehirlerinde rol model olan girişimci kadınları 2015 yılında beri farklı mentorluk programlarımızla destekliyoruz. Bugün, BinYaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programında deneyim paylaşınca güzel diyen mentorlarımız, paydaşlarımız ve kurucu destekçimiz Akbank ile 100 kadın girişimcinin yanındayız. Cumhuriyet'in ikinci yüz yılında bu sene ve her sene 100 kadın girişimciyle yazdıkları hikayelerin bir parçası olmanın ve aynı yolda yürümenin heyecanındayız.'