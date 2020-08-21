Girişimciler için dört aşamalı yol haritası

Startup Dergisi’ne yazan Sönmez’in önerileri şöyle:

Yeni bir iş kurmak mı istiyorsunuz? Hiç girişimcilik deneyiminiz olmadı mı? Nereden başlayacağınızı mı bilmiyorsunuz?

İşte bu sorularınıza kısa ve açık cevaplar bulmak, bu yazının konusu. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle girişimcilerin fikirleri de teknolojiye paralel olarak yön değiştirmeli.

Ben bu işi yapmalıyım diye kafanıza oturttuğunuz bir fikir varsa iş planıyla bu fikri sabitleyin. iş planı sizin için amacınıza ulaşabilirliğin ölçütü olacak. iş planının içeriğinden bahsedecek olursak, iş fikrinizi açıkça belirttiğiniz, işletmenizin misyonu ve vizyonunu açıkça yansıttığınız, hedeflediğiniz pazarın durumunu, rakiplerinizi analiz ettiğiniz ve yıllık satışları tahminlediğiniz bir dosya.

Bu aşamada ne kadar özsermayeniz varsa ve ne kadar krediye ihtiyaç duyacaksanız bunu net şekilde belirleyin.

Günlük rutin masraflar için kısa vadeli işletme sermayesi, yatırım içinse uzun vadeli yatırım kredisine ihtiyacınız olacak. Eğer projeniz bir yenilik içeriyorsa bankaların ticari şubelerindeki yetkili birimler size yardımcı olacak. iş planınız ve finansman ihtiyaçlarınız belli olduktan sonra şirketinizi kurun.

DÖRT AŞAMA

Tüm bunları yaparken girişimciler için 4 aşamalı bir yol haritası var.

A. BAKIŞ AÇISI DEĞİŞİMİ:

1- Yönetim: Şirketin bütün yönetici kadrosu dijital dönüşüm üzerine çalışmalı.

2- Şirket kültürü: Kültür bir değerler bütünüdür. Bu yüzden şirketin kültür ile alışkanlıkları ayrıştırması gerekir.

3- Süreçler: Süreçlerin akış şemasının çıkarılması, gözden geçirilmesi, elenmesi ve ölçümlenemeyen işlerin tanımlanması gerekir.

B. VERİNİN VE MÜŞTERİNİN DÜNYASI:

1- Müşteri: Şirketler müşterilerini tanımalı, anlamalı ve onların yanında olmalı.

2- Veri: Her veri anlamlandırılabilir olmalı ve modellenmeli.

3- Ürün veya hizmet: Ürün veya hizmet dijital veya teknolojik olmayabilir ama müşteri ile temas eden her şeyi tekrardan var etmek mümkün.

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