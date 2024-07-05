Girişimcilikte hayal kırıklığı yaratan pazarlar

Pek çok girişimcinin hayali, yurt dışına açılarak operasyonunu global lige taşımak. Ancak büyük umutlarla başlayan yurt dışı açılımları bazen beklenileni vermiyor.

5.07.2024 13:03:550
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Girişimcilikte hayal kırıklığı yaratan pazarlar

Bunun en radikal örneği Getir oldu. Hedeflediği büyümelere ulaşamayan Getir, Türkiye dışında faaliyet gösterdiği tüm pazarlardan çekildi. AloTech, rekabetin yoğun olduğu ABD’de istediği sonuçları alamayınca rotayı farklı ülkelere çevirdi. Fortune Mine’ın Güney Amerika’ya yönelik yaptığı hesaplar da gerçeklerle uyuşmadı.

Hande Yavuz / START UP DERGİSİ

Hızlı teslimat girişimi Getir, özellikle pandemi döneminde büyük bir yükseliş yaşadı. Bu yükselişin yarattığı rüzgarda rotayı yurt dışına çevirdi. İlk olarak İngiltere pazarına giriş yaptı, ardından diğer ülkeler geldi. Yatırımcılar da adeta Getir’i fonlamak için birbiriyle yarıştı. Hatta 2022 yılında şirket çıktığı son yatırım turunda 768 milyon dolar yatırım alarak 11,8 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Böylece Avrupa’daki hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe 10 milyar dolar barajını aşarak decacorn unvanını alan ilk şirket oldu.

Ancak pandeminin etkilerinin geçmesiyle birlikte Getir’in yurt dışı pazarlarındaki faaliyetlerinde beklenmeyen bir gelişme oldu. Bulunduğu hiçbir ülkede hedeflediği büyümeye ulaşamayan girişim, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD’den çıkma kararı aldı.

Getir’in kurucusu Nazım Salur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün üzücü bir gün Getir için. İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD’den maalesef çekiliyoruz. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Son yılların en başarılı girişimi için yurt dışı açılımı böylelikle hüsranla bitti. Bugün her girişim yurt dışına açılmanın yolunu ararken maalesef Getir’de olduğu gibi bazen sonuç beklenildiği gibi olmuyor. 

Girişimlere baktığımızda neredeyse her girişimin hayal kırıklığı yaşadığı bir pazar olduğu görülüyor...

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