Global 50 Türk kadın lider

Çok uluslu şirketler açısından Türkiye uzun zamandır adeta küresel bir yetenek havuzuydu. Pek çok ülkenin toplumsal cinsiyet eşitliğini önemli hedeflerden biri olarak benimsemesiyle kadın liderlere verilen global fırsatlar arttı. Global Türk yöneticiler içinde de kadınlar daha fazla öne çıktı. Capital olarak bu yöneticiler arasından “Global 50 Türk Kadın Lider” listesini oluşturduk. Her biri milyarlarca dolarlık büyüklükleri yöneten kadın yöneticilerin kariyer başarısı getiren sırlarını araştırdık.

Catalyst tarafından yapılan araştırmaya göre, yönetim kurulunda üç veya daha fazla kadın üyesi olan şirketler, kadın sayısı daha az olan şirketlere göre daha iyi performans gösteriyor. Athena Alliance’ın kurucusu ve CEO’su Coco Brown da “Dijital çağdaki modern kurulların, kadınların yönetim kurulu odalarına getirdiği becerilere ihtiyacı var” diyor. Gerçekten de son yıllarda artan toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla yönetim rollerinde çok daha fazla kadın görmeye başladık. Capital Dergisi’nin uzun yıllardır hazırladığı Globaldeki Üst Düzey Türk Yöneticiler araştırmasında da kadın gücü her yıl daha fazla arttı. Bu nedenle Türk kadın yöneticilerin global yetenek haritasında nasıl konumlandığını araştırdık ve Global 50 Türk Kadın Lider listesini oluşturduk. Araştırmamız sonucunda bazı uluslararası şirketler daha fazla ön plana çıktı. Örneğin Unilever Türkiye, Unilever’in dünya çapındaki global yönetici koltuklarına yetenek sağlayan ilk 10 pazarı arasında yer alıyor. Halihazırda 126 Türk yönetici Unilever’in global yönetim seviyelerinde görevli. Bu yöneticilerin 72’si ise kadınlardan oluşuyor. Sadece son 2 yılda Unilever Türkiye’den 47 yetenek global ve bölgesel rollere atanmış durumda. Bu kişilerin 33’ü kadın. Global Sunsilk (Elidor) Markası Pazarlamadan Sorumlu Global Başkan Zeynep Kutlay Özcan da bu kadın liderlerden... 70’ten fazla ülkede yer alan, en çok tercih edilen 7’nci hızlı tüketim markası olan Sunsilk’in (Elidor) pazarlama stratejilerinden ve operasyonlarından sorumlu. Unilever’in Londra’daki merkezinde şirketin 15 adet 1 milyar Euro’luk markasından birini yönetiyor. Zeynep Özcan, “Bu rolde beni en çok heyecanlandıran, sahip olduğumuz markanın gücüyle genç kızlara ve kadınlara yapabileceğimiz pozitif katkı” diyor.