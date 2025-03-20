'Global 50 Türk Kadın Lider' belli oldu

Capital Dergisi'nin geleneksel 'Global 50 Türk Kadın Lider' araştırması, zorlu konjonktürde Türk kadın liderlerin karşılaştıkları zorlukları ve odaklandıkları fırsatları gözler önüne seriyor.

20.03.2025 15:01:330
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'Global 50 Türk Kadın Lider' belli oldu

Özlem Aydın Ayvacı / Capital Şubat 2025 sayısından

Dünya, son beş yılda eşi benzeri görülmemiş bir hızla dönüşüm yaşıyor. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik, geleceği şekillendiren iki ana trend olarak öne çıkarken bu süreçte ekonomik ve siyasi belirsizlikler giderek daha etkili hale geliyor. İşte böyle bir dönemde, Capital’in geleneksel Global 50 Türk Kadın Lider araştırması, zorlu konjonktürde Türk kadın liderlerin karşılaştıkları zorlukları ve odaklandıkları fırsatları gözler önüne seriyor. 

Trump’ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi, Avrupa’nın en güçlü iki ülkesi Almanya ve Fransa’daki seçimler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki dengelerin belirsizliği, 2025’i global kadın liderler için daha karmaşık bir yıl haline getiriyor. 

Sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve çeşitlilik gibi geleceği şekillendiren alanlara liderlik eden ve milyar dolarlık büyüklüğü olan global coğrafyaları yöneten Global 50 Türk Kadın Lider listesine ulaşmak ve araştırmanın tamamını okumak için LÜTFEN TIKLAYINIZ




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