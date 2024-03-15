“Global 50 Türk Lider” Araştırması: Ezberleri bozacak tespitler

“Global 50 Türk Lider”in 2024’te “ezberleri bozacak” gelişmelere dair önemli tespitleri var...

15.03.2024 15:55:240
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“Global 50 Türk Lider” Araştırması: Ezberleri bozacak tespitler

Son 3 yılda makro ekonomideki öngörülemeyen gelişmeler, yeni dönemin ne getireceği konusundaki tahminleri zorlaştırdı. Yine de dünyanın dört bir yanında global ve bölgesel sorumluluklar taşıyan “Global 50 Türk Lider”in 2024’te “ezberleri bozacak” gelişmelere dair önemli tespitleri var.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Capital Şubat 2024 sayısından

Çoğu, volatil zamanların dönüştürücü etkisine inanıyor. Yapay zekayla teknolojik yeniliklerin ultra hızla hayatımıza gireceğini vurguluyorlar. Yaşlanan global nüfus, Çin ve Japonya’da nüfus artış hızının durması, döngüsel ekonomi gibi gelişmelerin tüketicilerin önceliklerini değiştirmesini bekliyorlar. Radarlarında ise kaostan doğacak yeni fırsatlar var.

Son derece kaotik yıllardan geçtiğimiz bu günlerde “Global 50 Türk Lider” araştırmasını hazırlarken liderlere yönettikleri bölgelerdeki ezber bozan gelişmeleri sorduk.

* “Global 50 Türk Lider” listesinin ve araştırmanın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ


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