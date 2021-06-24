Global Faktoring Hizmetleri AŞ’nin faaliyet izni iptal edildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Global Faktoring Hizmetleri AŞ’nin faaliyet izninin, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edilmesine karar verdi.

24.06.2021 09:32:000
Paylaş Tweet Paylaş
Global Faktoring Hizmetleri AŞ’nin faaliyet izni iptal edildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Global Faktoring Hizmetleri AŞ’nin faaliyet izninin, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edilmesine karar verdi.

BDDK’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararına göre, Global Faktoring Hizmetleri AŞ’nin faaliyet izni, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edildi.

Söz konusu iptal kararı, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri kanunu uyarınca alındı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

"Otomobilde bin, 2 bin TL'lik zam aslında 40 bin TL olarak yansıyabiliyor"

"Otomobilde bin, 2 bin TL'lik zam aslında 40 bin TL olarak yansıyabiliyor"

Rusya'dan Türkiye kararı: Uçuşlar başlıyor

Rusya'dan Türkiye kararı: Uçuşlar başlıyor

İkinci el çevrim içi oto pazarında mayıs ayında en çok satılanlar belli oldu

İkinci el çevrim içi oto pazarında mayıs ayında en çok satılanlar belli oldu

En çok satılan otomobiller hangileri? Mayıs 2021 rakamları belli oldu

En çok satılan otomobiller hangileri? Mayıs 2021 rakamları belli oldu

Rusya, Türkiye'ye uçuş kısıtlamasını uzattı

Rusya, Türkiye'ye uçuş kısıtlamasını uzattı

Pandemide ilgi arttı, karavan üretimine yöneldiler

Pandemide ilgi arttı, karavan üretimine yöneldiler

Yorum Yaz