Global Marketing Summit, 19-22 Ekim 2021'de düzenlenecek

Pazarlama sektörünün değerli isimlerinin katılacağı zirvede yeni dünyada değişen kurallar konuşulacak. Dijital bir platform üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek olan Zirve’de pazarlama dünyasının duayen ismi, Northwestern Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Philip Kotler, “Onur Konuşmacısı” olarak yer alacak. Zirve’ye dünyanın en etkili 100 insanı listesine adını yazdırmış pazarlama alanında ses getiren isimler, dünyaca ünlü reklam ve medyacılar ile markaların üst düzey yöneticileri katılacak.

19-22 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan Global Marketing Summit 2021 Zirve’sinin bu seneki ana teması “Pazarlamanın Geleceği” olarak belirlendi. Uluslararası vizyon, liderlerden yaşanmış başarı hikayeleri ve gelecek öngörülerinin buluşacağı Global Marketing Summit 2021’de dünyaca ünlü konuşmacılarla pazarlamanın geleceğine ışık tutulurken, pandemi ile birlikte değişen ekonomik, sosyolojik, psikolojik koşullar değerlendirilerek, pazarlamada oyunun yeni kuralları belirlenecek. Pazarlamanın en kritik konularının detaylı olarak işleneceği, bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı ve en üst düzey katılımlı uluslararası bir platform olacak olan Zirve’nin amacı, liderlerden liderlere süzülmüş bilgiler ile pazarlamanın geleceğine ışık tutmak ve sürdürülebilir bir geleceği markalar ile birlikte şekillendirmek.

Pazarlamanın duayenleri pazarlamanın geleceğine ışık tutacak

Uluslararası arenada başarıları ile konuşulan 150’den fazla liderlerin, 85’den fazla oturumda konuşmacı olacağı ve ülkemizden de değerli CEO’ların, Yönetim Kurulu Başkanlarının, Üst Düzey Yöneticilerin, Pazarlama Sektörü liderlerinin, sektör çalışan ve paydaşlarının, akademisyenlerin ve fikir önderlerinin katılacağı Zirve’de, marketing 5.0, pazarlama dünyasının geleceği, yeni normalde kritik başarı faktörleri, yeni trendler, “Lovemark” olmanın yeni kuralları, pazarlama liderlerinin ve ajans profesyonellerinin “yeni gerçekte” değişen rolü, müşterilerin satın alma kararlarını nasıl daha iyi etkileyebiliriz, dijital gelecekte yaratıcı marka olma, nöromarketing, kurumsal iyilik ve sürdürülebilirlik gibi birçok kilit konuya yer verilecek. Ürününe / hizmetine “gönülden bağlı” her marka yöneticisinin, her pazarlama liderinin, her ajans çalışanın; 360 derece Pazarlama Planını halen “ camdan cama” yaptığı bu ortamda, süzülmüş bilgiye, tecrübeye, farklı görüş açısına her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğundan yola çıkan Zirve’nin bu seneki Onur Konuşmacısı, Pazarlama dünyasının duayen ismi, 80’den fazla çok satan kitabın yazarı, Northwestern Üniversitesi Öğretim Görevlisi tüm zamanların en etkili Pazarlama Gurusu olarak bilinen Prof. Dr. Philip Kotler olacak.

Peki etkinlikte yer alan diğer yıldız isimler kimler?

Martin Lindstrom, David Meerman Scott, Nir Eyal, John Grant gibi ünlü isimler, önde gelen reklamcılar, başarılı markaların en üst düzey yöneticileri, CEO’lar ve ilham veren çok özel isimler (sanatçılar, yazarlar, ressamlar, yönetmenler, psikologlar; 2021 de hafızalarımızda yer eden kişiler) konuk oluyor.

KREA’nın Zirve Danışma Kurulu’nda, Fatoş Karahasan, Güven Borça, Haluk Sicimoğlu, Erol Batislam, Karpat Polat gibi kıymetli isimler var.

Dünyaca ünlü yazar Amin Maalouf, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Akbank CEO’su Hakan Binbaşgil, Unilever Türkiye, Ortadoğu, İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, Turk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Aclan Acar, PepsiCo Global Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Erim, Bayer Tüketici Sağlığı İngiltere ve İrlanda Ülke Müdürü Oya Canbaş, Unilever Saç Bakım Global Genel Müdür Yardımcısı Gülen Bengi, Nef’in Kurucusu ve CEO’su Erden Timur, UiPath Avrupa Başkanı Tansu Yeğen, Arçelik CMO’su Zeynep Yalım Uzun, Unilever Türkiye, Ortadoğu, İran Ev Bakım Kategorisi Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz, Reklam dünyasından Alemşah Öztürk, Karpat Polat, Medya sektöründen Cüneyt Devrim, İnanç Dedebaş, Change.org un kurucusu Uygar Özesmi, Akan Abdula, Ahmet Akın, Ebru Çapa, Yiğit Kulabaş, Yüce Zerey, Dr. Erdem Aksakal, Prof.Gresi Sanje gibi sektörün en önde gelen isimlerinin konuşmaları olacak.

Ayrıntılı bilgi için: https://globalmarketingsummit.org

Global Marketing Summit 2021’in ardından, Türkiye’nin “En Beğenilen 50 CEO’su” ve Türkiye’nin “En Beğenilen 50 CMO”sunun seçileceği 2021 Altın Lider Ödülleri de sahiplerini bulacak.

Zirve’nin Organizyonunu ise Etkinlik Sektörünün Lider Şirketi KREA M.I.C.E. üstleniyor.