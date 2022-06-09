Global pil üreticisi Duracell’den önemli buluş

Yeni nesil pil teknolojisi Duracell Optimum, pil ömrünü ve cihaz performansını 30 katına çıkardı.

Global pil üreticisi Duracell, önemli bir buluşa imza attı. Sürdürülebilirlik odağından taviz verilmeden hayata geçirilen yeni nesil pil teknolojisi “Duracell Optimum” adıyla metaverse evreninde tanıtıldı.

Duracell Optimum, Duracell Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirilen yeni bir aktif madde ile üretildi. Duracell Türkiye Genel Müdürü Kerem Sinanoğlu, “Duracell Optimum ile pil ömrünü 30 kat artırırken bu pilin kullanıldığı cihazların performansını da daha önce hiç olmadığı kadar artırdık. Duracell Optimum, örneğin uzaktan kumandalı oyuncak arabada ya da elektrikli tornavidada kullandığında cihazların daha hızlı çalışmasına veya kumanda, tansiyon aleti gibi cihazlarda pilin 30 kata kadar daha uzun ömürlü olmasına olanak sunacak” dedi.

30 ATIK PİL YERİNE SADECE 1 ATIK PİL

Dünyanın en inovatif şirketleri arasında yer alan ve her yıl Ar- Ge çalışmalarına yüksek bütçeler ayıran Duracell, yeni nesil pilini, üretiminden kutu tasarımına kadar tamamen sürdürülebilirlik ilkesi ile üreterek tüketicilerle buluşturuyor. Duracell’in, pil markaları arasında sürdürülebilirlik raporu olan ve karbon ayak izini ölçümleyip takip eden ilk marka olduğuna dikkat çeken Kerem Sinanoğlu, “Verimsiz teknolojiyle üretilen pillerle karşılaştırdığınızda 1 Duracell Optimum pil, 30 tane sıradan çinko karbon pilin verdiği enerjiyi verebiliyor. Bir adet Duracell Optimum pil kullanıldığında 1 atık pil ortaya çıkarken, eski teknolojiyle üretilen piller ile aynı performansı elde etmek için 30 tane atık pil oluşuyor. Yeni nesil pil teknolojisiyle ürettiğimiz Duracell Optimum ile pil kaynaklı çevre kirliliğini minimuma indirmeyi başardık” dedi. Sinanoğlu ayrıca yeni nesil pilin üretiminde tamamen yenilenebilir enerji kaynakları kullandıklarını ve dünya standartlarına uygun sorumluluk sertifikalarını aldıklarını söyledi.

METAVERSE EVRENİNDE AVATARLI LANSMAN

Duracell, Duracell Optimum’un endüstriye ve tüketicilere tanıtılmasında da yenilikçi bir yöntem tercih etti. Duracell Optimum’un geliştirilme süreci, teknik özellikleri bu teknik özelliklerin tüketici hayatında yaratacağı katma değerlerin yanı sıra bu teknolojinin çevre ve doğa için katkıları Metaverse evreninde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğiyle kamuoyuyla paylaşıldı.

Kerem Sinanoğlu, “Geleceğin gücü Duracell Optimum’un tanıtımı ancak geleceğin evreni Metaverse’de olur diye düşündük. Metaverse’de lansman hepimiz için hem eğlenceli hem bilgilendirici hem de oldukça farklı bir deneyim oldu” dedi.

“2024 HEDEFİMİZ SIFIR PLASTİK”

Duracell Optimum, ambalaj tasarımıyla da şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımını destekliyor. Geri dönüştürülebilir kartondan ve plastik kullanılmadan üretilen kutu, rafine tasarımı ile kullanıcının dikkatini pil geri dönüşümüne çekerken, herkese bitmiş pillerin zamanı gelince toplama noktasına götürülmesi gerektiğini hatırlatıyor. Ambalaj tasarımının bitmiş pilleri dolu pillerden ayırmaya yardımcı olacak şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Sinanoğlu, “Tüm Duracell ürünlerimizi yüzde 90 karton ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş ambalajlarla tüketiciye ulaştırıyoruz. Bu ambalajlar sayesinde 6.127 ton plastiğin doğaya salınmasına engel olduk. Hedefimiz 2024 yılına geldiğimizde ürünlerimizden plastiği tamamen yok etmek, sıfır plastik” diye konuştu.

Aktif olarak atık pil toplama kampanyasını da sürdürdüklerini belirten Sinanoğlu, şöyle açıkladı: “Aslında bu pillerde doğaya zararlı hiçbir madde yok. Fakat içeriklerinde doğada çok nadir bulunan değerli hammaddeler var. Piller çok nadir bulunan değerli hammaddeleri içerdikleri için geri dönüştürülmeli. Biten pilleri çöpe atmak yerine geri dönüşüme gönderdiğimizde bu maddeleri yeniden döngüye sokabiliyoruz ve tekrar kullanılabilmelerini sağlıyoruz. Geri dönüşüm projesine başladığımızda hedefimiz 3 ton atık pil toplamaktı fakat şimdiden 4 tondan fazla atık pil topladık. Önümüzdeki dönemde bundan çok daha fazlasını toplayarak gezegenimize katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

“KAYNAKLARI DAHA VERİMLİ KULLANIYORUZ”

Atık pillerin içindeki hammaddeler pek çok alanda kullanılıyor. Bu pilleri geri dönüştürdüğümüz zaman kazandığımız maddeleri ilaçtan kozmetiğe gübreden çimentoya kadar pek çok farklı sektörde yeniden kullanabiliyoruz. Örneğin, elektrikli araç pillerinde lityum, kobalt ve grafite ihtiyaç var. Ve bu hammaddeler atık pillerin içinde mevcut. Yani piller bittiğinde bile aslında işleri bitmiyor. Tüm dünya fosil yakıtları bırakıp temiz enerjiye geçiş aşamasında. Biz de bu geri dönüşüm ile ülkemizde üretilen elektrikli araçlar için maliyetlerin düşmesini sağlarken ekonomiye katkımızı artıyoruz.

ATIK PİL DÖNÜŞÜMÜNDE TÜRKİYE GERİDE

AVRUPA’DA YÜZDE 70’E VARAN DÖNÜŞÜM Avrupa'da pilde geri dönüşüm oranları ortalama yüzde 35-40 bandında seyrediyor. Danimarka gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde ise bu oran yüzde 45-70’e çıkıyor. Yunanistan’da bu oran yüzde 30’a Türkiye’de ise yüzde 8’e düşüyor. Atık pil geri dönüşümünde henüz Türkiye yolun başında fakat çok hızlı yol alıyor.