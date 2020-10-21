Global Port Akdeniz'i Katarlı QTerminals'e devrediyor

Global Ports Holding (GPH), portföyünde bulunan Antalya'daki ticari limanı Port Akdeniz'in devri için Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals ile hisse satım sözleşmesi imzaladı.

Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding'den (GPH),yapılan açıklamaya göre, gerekli onayların alınmasının ardından gerçekleşecek satışın toplam bedeli 140 milyon dolar olacak.

Global Ports Holding'in satıştan elde edeceği nakit girişi ise kapanış gününde Port Akdeniz'in net borç durumu ile satış işlemine ilişkin giderler ve vergilere göre kesinleşecek. QTerminals bedelin küçük bir kısmını kapanış işleminden 12 ay sonra ödeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Port Akdeniz'in QTerminals'e devrinin, zaten güçlü olan Türkiye ve Katar ilişkilerini daha da ileriye taşıyacağını ifade etti.

Satış işleminin tamamlanması ile Global Ports Holding'in kruvaziyer odağının daha da arttığını belirten Kutman, "Kruvaziyer operasyonları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden önemli ölçüde etkilenmeye devam etse de kruvaziyer turizmi uzun vadede önemini koruyor. Bu anlamda kruvaziyer şirketlerinin 2021 için güçlü rezervasyonlar bildirmeye devam etmesi, sektörün geri dönüşü açısından cesaret verici." değerlendirmelerini yaptı.

Kutman, dünyadaki önemli kruvaziyer limanları için önlerine çıkan fırsatları değerlendirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Port Akdeniz 2006'dan beri GPH'nin ayrılmaz bir parçası ve yıllar içinde grubun başarılı gelişiminde çok önemli bir rol oynadı. Bununla birlikte kruvaziyer limanı pazarında büyümemize devam ederken, Port Akdeniz yönetiminin öncelikli olarak ticari liman pazarına odaklanan bir organizasyona geçmesinin zamanı geldi. Önde gelen bir küresel ticari liman işletmecisi olarak QTerminals'in Port Akdeniz için ideal bir yuva olacağına ve tüm yerel paydaşların önümüzdeki yıllarda limanın QTerminals yönetiminden faydalanacağına inanıyorum."

Kutman ayrıca, portföylerindeki iki ticari limandan diğeri olan Port of Adria Karadağ için de kruvaziyer odağını artırma stratejisi doğrultusunda satış kararı alındığını ve görüşmelere başlandığını bildirdi.

"Zamanlamaya yönelik kesin bir hüküm yok"

Bu arada Global Yatırım Holding'in konuya ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yayımlandı.

Açıklamada, GPH'nin portföyündeki en büyük ticari liman konumunda olan Port Akdeniz'in imtiyaz/işletme süresinin Ağustos 2028'e kadar devam ettiği vurgulandı.

Söz konusu satış işleminin birtakım ön şartların yanı sıra Türkiye'de çeşitli kamu kuruluşlarının onayına tabii olduğuna işaret edilen açıklamada, "Zamanlamaya yönelik kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamakla birlikte finansal kapanışın 2020'nin son çeyreğinde gerçekleşmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.