Global Ports Holding, Saint Lucia operasyonlarına başladı

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Saint Lucia Kruvaziyer Limanı Global Ports Holding'in portföyündeki Karayipler'deki dördüncü liman olurken, buradaki operasyonlarını 30 yıl süre ile yürütecek. Portföyündeki 19 ülkeden 32 limanı ile yılda 20 milyondan fazla kruvaziyer yolcusuna hizmet veren Global Ports Holding, küresel kruvaziyer yolcu pazarından yüzde 15'in üstünde pay alıyor.

Global Ports Holding'in Saint Lucia Hükümeti ile yapmış olduğu anlaşma gereği şirket, Saint Lucia Kruvaziyer Limanı'ndaki tesislerin genişletilmesi ve iyileştirilmesine yönelik toplamda 60 milyon dolarına kadar yatırım yapmayı planlıyor. Yatırımların 24 yılda tamamlanması öngörülüyor. Bu kapsamda Global Ports Holding, dünyanın en büyük gemilerinin yanaşmasına olanak verecek Point Seraphine'deki mevcut rıhtımın genişletilmesi, Vendors' Arcade ve diğer ticari faaliyetleri canlandırmaya yönelik yatırımlar da dahil olmak üzere kruvaziyer liman hizmetlerini geliştirecek önemli yatırımlar yapacak.

Holding ayrıca, bölge sakinleri için önemli ekonomik faydalar sağlamak için Fisherman's Village gibi liman içindeki ve çevresindeki tesisleri geliştirerek destinasyondaki yolcu harcamalarını artırmaya yönelik çalışmalar planlıyor.

31 Mart 2022 - 31 Mart 2023 arasında yaklaşık 590 bin yolcu ağırlayan Saint Lucia Kruvaziyer Limanı'nın, yatırımlar sonrasında, orta vadede 1 milyondan fazla yolcu ağırlaması bekleniyor.

"Kruvaziyer liman işletmeciliğindeki lider konumumuzu, her yeni liman ile daha da güçlendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yönetici (CEO) Mehmet Kutman, 2004'te Ege Port Kuşadası ile başlayan liman işletmeciliği iş kolunda geride bıraktıkları 20 yılda dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi haline geldiklerini aktardı.

Kutman, "Türkiye'de doğup, dünyada sektörünün lideri olan tek şirketiz. Global Ports Holding olarak kruvaziyer liman işletmeciliğindeki lider konumumuzu, her yeni liman ile daha da güçlendiriyoruz. Saint Lucia Limanı ile birlikte kruvaziyer pazarındaki etkimizi artırarak dünyanın en önemli kruvaziyer rotalarında varlığımızı güçlendiriyoruz. Bu önemli olayda burada olmaktan ve kruvaziyer limanı yönetim hizmetlerimizin başlangıcını kutlamak için Saint Lucia Hükümeti ile ortaklık yapmaktan onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.