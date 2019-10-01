Göçmenler Avrupa'ya geçmek için sınıra yürüyor

Geceden itibaren Avrupa’ya geçmek isteyen düzensiz göçmenler sınıra doğru yaya olarak harekete geçti.

Reuters dün Türkiye’nin Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa’ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurmuştu. Bu haberlerin ardından geceden itibaren Avrupa’ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen Edirne’ye gelerek sınıra doğru yaya olarak harekete geçti.

Avrupa sınırındaki kentin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü.

Hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı. Pek çok düzensiz göçmen taksilerle, otobüslerle Edirne’ye gelmeye başladı.

Düzensiz göçmenler Yunanistan’a geçebilmek amacıyla sınıra hareket ediyor. Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekleri ve çocukları da eşlik ediyor.

ÖMER ÇELİK NE DEDİ?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dün akşam CNN Türk’te soruları yanıtladı. Türkiye’nin sınır kapılarını Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere açtığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye’nin yeni mülteci baskısını taşıyamayacağını, Türkiye’nin kapasitesinin artık dolduğunu söylemiştik. Dolayısıyla oluşan tazyik artık Türkiye tarafında tutulamıyor. Yapılan saldırılar neticesinde hem Türkiye içerisindekiler Avrupa’ya doğru hareketleniyor, hem de Suriye topraklarından Türkiye’ye doğru bir hareketlenme var. Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz”

ÇANAKKALE’DE GÖÇMENLER SAHİLLERE GELDİ

Türkiye’nin düzensiz göçmenlerin Avrupa’ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine dün akşam bazı düzensiz göçmenler de Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki sahillere geldi.

Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek isteyen göçmenler Yeşil Liman, Babakale ve Kadırga Koyu gibi noktalarda toplanmaya başladı.

Midilli adasına geçişte sık kullanılan bu noktalardaki göçmenler geçiş için hazırlık yaptı.







