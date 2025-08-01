Goldman Sachs dondurma devi Froneri'yi satın almaya hazırlanıyor

Financial Times’ın (FT) haberine göre, finans devi Goldman Sachs, 15 milyar Euro değerleme üzerinden dondurma üreticisi Froneri’ye yatırım yapmaya hazırlanıyor.

1.08.2025 17:17:500
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Goldman Sachs dondurma devi Froneri'yi satın almaya hazırlanıyor

Financial Times’ın (FT) haberine göre, finans devi Goldman Sachs, 15 milyar euro değerleme üzerinden dondurma üreticisi Froneri’ye yatırım yapmaya hazırlanıyor. Bu anlaşma, Fransız özel sermaye şirketi PAI Partners’ın şimdiye kadarki en büyük işlemlerinden biri olacak.

Anlaşmanın Eylül ayında imzalanması bekleniyor

İddiaya göre, söz konusu yatırım kararı Fransız özel sermaye şirketi PAI Partners tarafından kurulan bir devam fonu aracılığıyla hayata geçirilecek. Bu fona Goldman Sachs’ın varlık yönetimi birimi liderlik edecek. Taraflar arasındaki görüşmelerin ileri aşamada olduğu ve anlaşmanın en erken Eylül ayında resmiyet kazanabileceği ifade ediliyor.

Froneri, Nestlé ve R&R ortaklığıyla doğdu

Froneri, 2016 yılında İsviçreli gıda devi Nestlé ile PAI Partners bünyesindeki R&R Ice Cream şirketinin güçlerini birleştirmesiyle kuruldu. Bu ortak girişim, Avrupa genelinde 20 farklı ülkedeki dondurma üretim ve dağıtım faaliyetlerini aynı çatı altında topladı.

Nestlé’den stratejik satış: Häagen-Dazs da Froneri’ye geçti

Nestlé, Froneri’yle iş birliğini 2019 yılında bir adım ileri taşıyarak, ABD’deki dondurma operasyonlarını da bu ortak girişime devretti. 4 milyar dolarlık bu satış kapsamında Häagen-Dazs gibi prestijli markaların hakları da Froneri’ye geçti. Böylece Froneri, küresel dondurma pazarındaki konumunu daha da güçlendirdi.

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