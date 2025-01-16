Goldman Sachs, Türk bankaları için hedef fiyat tahminlerini güncelledi

Goldman Sachs'ın 'Türk Bankaları' raporunda, analiz kapsamındaki çoğu CEEMEA bankasının aksine, Türk bankalarının faizlere karşı kısa vadeli negatif bir NIM duyarlılığına sahip olduğu belirtildi.

16.01.2025 11:56:290
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Goldman Sachs, Türk bankaları için hedef fiyat tahminlerini güncelledi

Türkiye'de Aralık 2024'te faiz indirim döngüsü başladığını ve 250 baz puanlık bir indirim gerçekleştirildiğini, ayrıca 2025 yılı için yaklaşık yüzde 30’luk bir kamu maaş artışı açıklandı (beklentilere paralel) ve Kasım-Aralık 2024'te dezenflasyonist eğilimin devam ettiğini (küçük adımlarla da olsa doğru yönde ilerleme kaydedildi) anımsatan Goldman Sachs, bu makroekonomik gelişmeleri yansıtarak Türk bankalarına yönelik tahminlerini güncellediğini bildirdi.

Goldman Sachs, Türkiye'de faiz indirimi döngüsünün başlamasını, Türk bankaların 2025-2026 dönemi boyunca önemli bir net faiz marjı (NIM) toparlanmasını sağlayacak önemli bir katalizör olarak görüyor.

Kurumun bugün yayınlanan 'Türk Bankaları' raporunda, analiz kapsamındaki çoğu CEEMEA bankasının aksine, Türk bankalarının faizlere karşı kısa vadeli negatif bir NIM duyarlılığına sahip olduğu belirtildi.

Kurumun bankalara ilişkin tavsiye ve fiyat hedefi değişiklikleri ise şöyle:

                            Tavsiye                  Hedef Fiyat
                          Yeni    Eski               Yeni      Eski
Akbank               AL      Al                   94.0       77.0
Yapı Kredi          Al       Nötr               46.0       37.0
İşbank (C)           Nötr  Al                    17.0      18.0
Garanti               Nötr  Nötr             163.0    119.0
Vakıfbank          Sat     Sat                  18.0      17.0
Halkbank           Sat     Sat                  15.0      13.8

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