Goldman Sachs, Türk bankaları için hedef fiyat tahminlerini güncelledi

Goldman Sachs'ın 'Türk Bankaları' raporunda, analiz kapsamındaki çoğu CEEMEA bankasının aksine, Türk bankalarının faizlere karşı kısa vadeli negatif bir NIM duyarlılığına sahip olduğu belirtildi.

Türkiye'de Aralık 2024'te faiz indirim döngüsü başladığını ve 250 baz puanlık bir indirim gerçekleştirildiğini, ayrıca 2025 yılı için yaklaşık yüzde 30’luk bir kamu maaş artışı açıklandı (beklentilere paralel) ve Kasım-Aralık 2024'te dezenflasyonist eğilimin devam ettiğini (küçük adımlarla da olsa doğru yönde ilerleme kaydedildi) anımsatan Goldman Sachs, bu makroekonomik gelişmeleri yansıtarak Türk bankalarına yönelik tahminlerini güncellediğini bildirdi.

Goldman Sachs, Türkiye'de faiz indirimi döngüsünün başlamasını, Türk bankaların 2025-2026 dönemi boyunca önemli bir net faiz marjı (NIM) toparlanmasını sağlayacak önemli bir katalizör olarak görüyor.

Kurumun bugün yayınlanan 'Türk Bankaları' raporunda, analiz kapsamındaki çoğu CEEMEA bankasının aksine, Türk bankalarının faizlere karşı kısa vadeli negatif bir NIM duyarlılığına sahip olduğu belirtildi.

Kurumun bankalara ilişkin tavsiye ve fiyat hedefi değişiklikleri ise şöyle: