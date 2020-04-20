Goldman Sachs ve JP Morgan'dan TCMB beklentisi

Goldman Sachs ve JP Morgan bu hafta Merkez'den temkinli indirim bekliyor.

JP Morgan Türkiye Başekonomisti Yarkın Cebeci bir raporunda Merkez Bankası'ndan temkinli indirim beklediğini açıkladı.

Merkez Bankası'nın son yedi toplantısında da faiz indirdiğini hatırlatan Cebeci, politika faizinin yüzde 9.75'e kadar indiğini hatırlattı. Gevşeme hızının kademeli biçimde yavaşladığını belirten Cebeci "ekonomik aktivitedeki sert yavaşlama, küresel piyasalarda ve içerideki zayıf fiyat baskıları büyük Merkez Bankalarının genişlemesi politikaları daha fazla gevşeme beklentisini destekliyor. Ancak büyük dış kırılganlıkları olan gelişen ülke Merkez Bankaları fiyat ve finansal istikrara karşı oluşan riskleri de değerlendirmeli.

Diğer yüksek getirili para birimleri gibi Türk Lirası üzerindeki baskı da son birkaç haftada arttı. Zayıf TL dezenflasyon sürecini raydan çıkarabilir. Ekonominin yüksek dış finansman ihtiyacını da göz önüne alındığında TL'deki değer kaybı finansman istikrara karşı risk oluşturuyor, Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantısında bunu değerlendireceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

SEMBOLİK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Cebeci bu kapsamda bankanın sembolik bir faiz indirimi yapacağını belirterek şunları söyledi; "25 baz puanlık bir indirim bekliyoruz, finansal istikrara ilişkin endişeler Merkez Bankası'nın bir süre durmasına neden olabilir."

Cebeci ayrıca virüs nedeniyle zarar gören ekonominin yılın ikinci yarısında kademelik biçimde toparlanacağını belirtti ve 2020'de yüzde 4.5'lik daralma beklediklerini de ifade etti.

GOLDMAN DA 25 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYOR

Goldman Sachs bu hafta genel beklenti olan 50 baz puandan daha düşük indirim beklediklerini belirtti. Kurum 25 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizinin yüzde 9.50'e çekileceğini öngörüyor.

17 Marttaki olağanüstü toplantıda 100 baz puanlık faiz indirimi olduğunu hatırlatan kurum konuya ilişkin raporunda "otoriteler ekonomiyi desteklemek için bankanın daha fazla faiz indirmesini isteyecektir. Bu nedenle faiz indiriminin süreceğini ancak Lira'daki değer kaybı nedeniyle bu indirimin sınırlı olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı 22 Nisan'da açıklanacak.