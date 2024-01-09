Goldman Sachs yetenek avcısının, işe alırken aradığı 1 numaralı özellik!

Goldman Sachs yetenek stratejisi başkanı bir yöneticiyi işe alırken aradığı 1 numaralı özelliği açıkladı.

Goldman Sachs'ta yönetici olan Shekhinah Bass, diğer her şey eşit olduğunda, bir iş görüşmesine olumlu bir tutum ve çalışma isteğiyle giden bir adayın, sıkılmış veya ilgisiz görünen bir adaya göre avantajlı olacağını söylüyor.

CNBC Make It'in haberine göre Goldman Sachs'ın insan sermayesi yönetimi bölümünde yetenek stratejisi başkanı olarak görev yapan Bass, bir rol hakkında enerjik ve hevesli olmanın, işe alım yöneticilerinin bir iş görüşmesinde aradıkları en önemli "yeşil bayrak" olduğunu ekliyor.

Bas, "Bu çok büyük bir fark yaratıyor. Herkes araştırma yapabilir, ancak rol hakkında gerçek bir heyecan göstermek ve konuşmaya enerji katmak, monoton görünen veya bir senaryodan okuyormuş gibi görünen birinden çok daha akılda kalıcıdır." diye açıklıyor.

Bununla birlikte Bass, çok fazla tutku göstermenin bazı işverenler için itici olabileceği konusunda uyarıyor. Hevesli görünmeli, ancak kurumun süper hayranı veya rol için gerçekçi olmayan beklentileri olan biri gibi görünecek kadar heyecanlı olmamalısınız.

Bu dengeyi sağlamak için, görüştüğünüz fırsat hakkında enerjik olduğunuzu ancak aşırı heyecanlı olmadığınızı gösteren ince ipuçlarına odaklanın. Örneğin: Bass, mülakatı yapan kişi konuşurken başınızı sallamanız ve gülümsemenizin kendinizi arkadaş canlısı ve konuşmaya dahil olmuş olarak göstermenize yardımcı olabileceğini söylüyor.

Ancak coşku göstermek sadece beden diliyle ilgili değildir. Bass, "Bir kişinin bir fırsat hakkında ne kadar enerjik olduğunu, kuruluştaki veya çalışmayı umdukları daha geniş sektördeki önemli haberler, girişimler veya değişiklikler hakkındaki bilgilerini konuşmaya ne kadar sorunsuz bir şekilde dahil edebildiklerine bağlı olarak anlayabilirsiniz" diye açıklıyor.

Bir iş görüşmesinde sadece ne söyleyeceğinizi değil, nasıl söyleyeceğinizi de düşünmek için fazladan çaba sarf etmeniz, diğer adaylar arasında öne çıkmanıza yardımcı olabilir.