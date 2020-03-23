Goldman Sachs'tan korkutucu tahmin: ABD 2. çeyrekte %24 daralacak!

Goldman Sachs, ABD ekonomisinde 2. çeyrekte %24 daralma bekliyor.

Goldman Sachs ABD ekonomisinde tarihi daralma bekliyor. Kurum koronavirüs salgınıyla ekonomideki ani duruş nedeniyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 6, ikinci çeyreğinde yüzde 24'lük sert daralma bekliyor.

Üçüncü çeyrekte ise yeniden büyümeye geçilerek yüzde 12, son çeyrekte de yüzde 10'luk büyüme öngörülüyor. İşsizlik oranının ise yüzde 9'a çıkması bekleniyor. Kurum yıl genelinde ise ABD ekonomisinin %3.8 daralacağını öngördü.

Ekonomistler son birkaç günde sosyal mesafenin korunmasına dair önlemlerin artırıldığını hatırlatarak birçok okul, mağaza, kurum, fabrikanın kapatılması gibi günlük hayatın durmasının işsizliğin aniden yükselmesine, harcamaların tarihi düşüşüne neden olacağını, bunun da ilk ve ikinci çeyrekte büyümede sert düşüşe yol açacağı vurgulandı.

Morgan Stanley de ABD ekonomisinin koronavirüsün etkilerinden dolayı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 30.1 daralabileceği tahmininde bulundu.