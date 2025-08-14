Goldman Sachs'tan yeni Fed tahmini

Goldman Sachs, Fed'den bu yıl 3 ve 2026'da 2 faiz indirimi bekliyor.

14.08.2025 14:00:520
Goldman Sachs'tan yeni Fed tahmini

Goldman Sachs, Çarşamba günü yayımladığı bir araştırma notunda, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını ve 2026 yılında da iki kez daha indirim gerçekleştirmesini beklediklerini açıkladı.

Bu durumda, faiz oranı mevcut yüzde 4,25-yüzde 4,50 seviyesinden düşerek yüzde 3-yüzde 3,25 aralığına gerilemiş olacak.

Goldman Sachs’ın notu, Salı günü açıklanan ve Temmuz ayında ABD tüketici fiyatlarının hafif bir artış gösterdiğini ortaya koyan verilere dayanıyor. Haziran ayında yüzde 0,3 artan tüketici fiyatları, Temmuz’da yalnızca yüzde 0,2 yükseldi ve ekonomist beklentileriyle uyumlu oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki yavaşlama, benzin fiyatlarının yüzde 2,2 düşmesinden kaynaklandı. Gıda fiyatları ise önceki iki ayda yüzde 0,3 artmış olmasına rağmen Temmuz’da değişmedi.

ABD faiz vadeli işlemleri Çarşamba günü geç saatlerde gelecek ay 25 baz puanlık bir indirimin yüzde 93, hatta 50 baz puanlık bir faiz düşüşünün ise yüzde 7 olasılıkla gerçekleşeceğini fiyatladı.

Piyasa katılımcıları ayrıca, geçen hafta yaklaşık 60 baz puan olan yıl sonu gevşeme beklentilerini yaklaşık 65 baz puana çıkardı.

