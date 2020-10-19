Goldman TCMB'den faiz artırımı bekliyor

Goldman Sachs'ın müşteri raporuna göre kurum Merkez Bankası'nın bu haftaki politika toplantısından 300 bp faiz artırımı kararı çıkmasını bekliyor.

19.10.2020 10:49:000
Paylaş Tweet Paylaş
Goldman TCMB'den faiz artırımı bekliyor

Kevin Daly öncülüğündeki Goldman Sachs ekonomistlerinin kaleme aldığı müşteri raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günkü politika toplantısında faizi yüzde 10.25'ten yüzde 13.25'e yükselteceği tahmini yer aldı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, raporda, "(Merkez Bankası) Fonlama sınırlamalarıyla halihazırda gerçekleştirdiği sıkılaştırmayla buluşturmak için bir haftalık repo faizini artıracak." ifadesi yer aldı.

Goldman'ın baz senaryosu faizlerin yıl sonuna kadar yüzde 17'ye ulaşacağı yönünde. Ancak raporda, "Riskler sıkılaştırmanın ertelenerek TL'de daha fazla volatilite, yüksek enflasyon ve en sonunda sert bir iniş ile sonuçlandığı risk senaryosuna doğru eğik." dendi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tosyalı Holding'ten 1 milyar dolarlık yatırım

Tosyalı Holding'ten 1 milyar dolarlık yatırım

Çin 3. çeyrekte yüzde 4,9 büyüdü

Çin 3. çeyrekte yüzde 4,9 büyüdü

IMF'den "dijital para" uyarısı

IMF'den "dijital para" uyarısı

Yorum Yaz