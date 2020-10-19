Goldman TCMB'den faiz artırımı bekliyor

Goldman Sachs'ın müşteri raporuna göre kurum Merkez Bankası'nın bu haftaki politika toplantısından 300 bp faiz artırımı kararı çıkmasını bekliyor.

Kevin Daly öncülüğündeki Goldman Sachs ekonomistlerinin kaleme aldığı müşteri raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günkü politika toplantısında faizi yüzde 10.25'ten yüzde 13.25'e yükselteceği tahmini yer aldı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, raporda, "(Merkez Bankası) Fonlama sınırlamalarıyla halihazırda gerçekleştirdiği sıkılaştırmayla buluşturmak için bir haftalık repo faizini artıracak." ifadesi yer aldı.

Goldman'ın baz senaryosu faizlerin yıl sonuna kadar yüzde 17'ye ulaşacağı yönünde. Ancak raporda, "Riskler sıkılaştırmanın ertelenerek TL'de daha fazla volatilite, yüksek enflasyon ve en sonunda sert bir iniş ile sonuçlandığı risk senaryosuna doğru eğik." dendi.