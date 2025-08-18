Google 36 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), Google’ın ülkedeki en büyük iki telekom şirketiyle yaptığı anlaşmalarla rakip arama motorlarını dışladığını tespit etti. Google, Avustralya’da rekabeti engellediği gerekçesiyle 36 milyon dolar tutarındaki para cezasını ödemeyi kabul etti.

18.08.2025 09:12:040
Paylaş Tweet Paylaş
Google 36 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti

Teknoloji devi Google, Avustralya'da rekabeti engellediği gerekçesiyle 36 milyon ABD doları tutarında bir cezayı kabul etti. Avustralya Tüketici ve Rekabet Komisyonu (ACCC), Google'ın ülkenin en büyük iki telekomünikasyon şirketiyle yaptığı anlaşmalarla android telefonlarda kendi arama motorunu varsayılan olarak ayarladığını ve bu yolla rakip arama motorlarını dışladığını tespit etti.

ANLAŞMALAR REKABETİ ENGELLEDİ

NTV'nin haberine göre ACCC'nin soruşturması, Google'ın Avustralyalı telekomünikasyon şirketleri Telstra ve Optus'a, sattıkları Android telefonlarda Google arama motorunun önceden yüklü gelmesi için ödeme yaptığını ortaya çıkardı. Bu anlaşmalar, tüketicilerin cihazlarını ilk kurduklarında Google'ı varsayılan arama motoru olarak kullanmalarını sağladı ve diğer arama motorlarının pazara girişini zorlaştırdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan ACCC Başkanı, bu tür anlaşmaların rekabeti kısıtlayıcı olduğunu ve tüketicilere sunulan seçenekleri azalttığını belirtti. Google'ın bu anlaşmalarla pazardaki hakim konumunu pekiştirmeye çalıştığı ve serbest piyasa koşullarına aykırı davrandığı vurgulandı.

Google, yapılan anlaşmaları kabul etse de, bu durumun rekabeti ciddi şekilde ihlal ettiğine dair iddialara doğrudan bir itirazda bulunmadı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 28,1 milyar lira borçlandı

Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 28,1 milyar lira borçlandı

Euro Bölgesi Haziran'da 7 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi

Euro Bölgesi Haziran'da 7 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi

Bitcoin son 10 günün en düşüğünde

Bitcoin son 10 günün en düşüğünde

Bakan Bolat: "Bu yıl otomotiv ihracatında 40 milyar doları aşacağız"

Bakan Bolat: "Bu yıl otomotiv ihracatında 40 milyar doları aşacağız"

“Teminat Limitleri Gözden Geçirilmeli”

“Teminat Limitleri Gözden Geçirilmeli”

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (18 Ağustos 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (18 Ağustos 2025)

Yorum Yaz