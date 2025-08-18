Google 36 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), Google’ın ülkedeki en büyük iki telekom şirketiyle yaptığı anlaşmalarla rakip arama motorlarını dışladığını tespit etti. Google, Avustralya’da rekabeti engellediği gerekçesiyle 36 milyon dolar tutarındaki para cezasını ödemeyi kabul etti.

Teknoloji devi Google, Avustralya'da rekabeti engellediği gerekçesiyle 36 milyon ABD doları tutarında bir cezayı kabul etti. Avustralya Tüketici ve Rekabet Komisyonu (ACCC), Google'ın ülkenin en büyük iki telekomünikasyon şirketiyle yaptığı anlaşmalarla android telefonlarda kendi arama motorunu varsayılan olarak ayarladığını ve bu yolla rakip arama motorlarını dışladığını tespit etti.

ANLAŞMALAR REKABETİ ENGELLEDİ

NTV'nin haberine göre ACCC'nin soruşturması, Google'ın Avustralyalı telekomünikasyon şirketleri Telstra ve Optus'a, sattıkları Android telefonlarda Google arama motorunun önceden yüklü gelmesi için ödeme yaptığını ortaya çıkardı. Bu anlaşmalar, tüketicilerin cihazlarını ilk kurduklarında Google'ı varsayılan arama motoru olarak kullanmalarını sağladı ve diğer arama motorlarının pazara girişini zorlaştırdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan ACCC Başkanı, bu tür anlaşmaların rekabeti kısıtlayıcı olduğunu ve tüketicilere sunulan seçenekleri azalttığını belirtti. Google'ın bu anlaşmalarla pazardaki hakim konumunu pekiştirmeye çalıştığı ve serbest piyasa koşullarına aykırı davrandığı vurgulandı.

Google, yapılan anlaşmaları kabul etse de, bu durumun rekabeti ciddi şekilde ihlal ettiğine dair iddialara doğrudan bir itirazda bulunmadı.