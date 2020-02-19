Google, 7 yıl önce aldığı şirketi kapatıyor

ABD merkezli teknoloji devi Google’ın çatı şirketi Alphabet, 2013 yılında satın aldığı enerji şirketini kapatma kararı aldı.

19 ŞUBAT, 20200
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Google, 7 yıl önce aldığı şirketi kapatıyor

Alphabet enerji alanında ilginç çalışmalara imza atan Makani projesini durdurduğunu açıkladı.

Söz konusu proje kapsamında şirket 25 metrelik kanat genişliğine sahip olan uçağı andıran uçurtmalara yerleştirdiği pervaneler ile elektrik üretmeyi hedefliyordu.

Alphabet bu uçurtmaları 500 metre yüksekliğe çıkartıp, rüzgar gücüyle uçarak üreteceği elektriği kabloyla hemen altında bulunan enerji santralinde toplayacaktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu karar Makani’nin ticarileşme sürecinin beklenenden uzun sürmesi ve projenin tahmin edilenden daha riskli olduğunun saptanması sonrası alındı.


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