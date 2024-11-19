Google, Chrome'u satacak mı?

ABD Adalet Bakanlığının antitröst yetkilileri Google'ı, Chrome tarayıcısını satmaya zorlamak için yargıçtan talepte bulunacak.

Bloomberg'in konu hakkında bilgi sahibi olan isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bakanlık, ağustos ayında Google'ın arama pazarında yasa dışı olarak tekelleştiğine hükmeden yargıçtan yapay zeka ve Android akıllı telefon işletim sistemiyle ilgili önlemler almasını isteyecek.

ABD'de federal yargıç Amit Mehta, ağustos ayında Google'ın internet araması ve arama reklamcılığı konusunda "yasa dışı tekel" oluşturduğuna hükmederek internet teknolojileri alanında önemli bir karara imza atmıştı.

Yargıç Mehta, kararında, "Mahkeme, tanıklar ve kanıtlar üzerindeki detaylı incelemesinin sonucunda şu karara ulaştı: Google bir tekeldir ve bu tekelini korumak üzere hareket etmiştir. Bu da Sherman Yasası'nın 2. maddesini ihlal etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Google'a "antitröst" davası

ABD Adalet Bakanlığından 24 Ocak 2023'te yapılan açıklamada, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde "antitröst" davası açıldığı bildirilmişti.

Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.

Son 15 yılda Google'ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı anlatılan açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarılmıştı.

Açıklamada, bu sayede Google'ın sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilerek, şirketin rekabete aykırı davranışının içeriğine de yer verilmişti. ABD Adalet Bakanlığı, 2020'de de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google'a antitröst davası açmıştı.