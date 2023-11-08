Google internet alışverişinde yeni bir dönem başlatıyor

Google, alışveriş odaklı yepyeni özelliklerini duyurdu. Bu yeni özellikler, internet üzerinden alışveriş yapan kullanıcıların işini kolaylaştıracak.

8.11.2023 09:50:490
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Google internet alışverişinde yeni bir dönem başlatıyor

Google, internet üzerinden alışveriş yapan kullanıcıların işini kolaylaştıracak yeni özelliklerini duyurdu. ABD merkezli teknoloji devi artık istediğiniz ürünlere yakında indirim gelip gelemeyeceğini söyleyecek.

Google ayrıca "Holiday 100" adında bir liste yayımladı. Bu liste, yıl boyunca en çok trend olan ürünleri içeriyor ve 2023 yılı boyunca en çok ilgi gören ürün ve hediye önerilerine hızlıca ulaşılmasını sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, e-ticaret dünyası ile ilgili yepyeni özellikler geliştiriyor. Bazı kullanıcılar için test kapsamında şimdiden kullanılabilir halde olan bu yeni özellikler, internet üzerinden alışveriş yapan kullanıcıların işini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Google Alışveriş sistemi, bundan yıllar önce fiyat bilgisi göstermeye başladı. Google Arama üzerinden bir ürün arayıp "alışveriş" bölümüne girdiğinizde, ürün detayları sayfasında o ürün için fiyat dağılımlarını görebiliyorsunuz. İşte bu bölüm, artık daha gelişmiş bir şekilde hizmet verecek. Kullanıcılar, söz konusu ürün için 90 günlük fiyat grafiği görecekler. Üstelik kullanıcılar artık fiyat düşüşleri için e-posta kaydı oluşturabilecek.

En çok ilgi gösterilen ürünler görülebilecek

Google, kullanıcıların daha hızlı bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlayacak bir özellik daha geliştirdi. Bu yeni özellik, yer işareti eklediğiniz bir ürün ile ilgili olarak bilgi sahibi olmanızı sağlayacak. Söz konusu içeriğin bir ürün olduğunu otomatik olarak algılayacak yeni özellik, yer işaretini "alışveriş listesi" etiketiyle kaydedecek. Böylelikle fiyat takibi yapmak istediğiniz tüm ürünleri bu listeye ekleyip, tek bir dokunuşla fiyat bildirimlerini aktif hâle getirebileceksiniz.

Bu arada; Google Chrome'un arama çubuğu da artık yeni bir alışveriş özelliğini destekleyecek. Artık arama çubuğunda perakendecilerin indirim kodları da gösterilecek. Etiket simgesine tıklayan kullanıcı, indirim koduyla ilgili detayları açılabilir menüde görebilecek.

Geçmişte aradığınız ürünlere daha hızlı ulaşmanızı sağlayacak yeni bir özellik daha var. Google Chrome'un yeni sekme sayfası, geçmişte incelenen ürünleri göstermeye başlayacak. Bu listeyi kullanarak 2023 yılı boyunca en çok ilgi gören eser ve armağan tekliflerine süratlice ulaşılabilinecek.

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