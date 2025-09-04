Google servisleri neden açılmıyor? İlk resmi açıklama geldi

Bugün Türkiye'nin de dahil olduğu bazı ülkelerde Google ve YouTube başta olmak üzere Google hizmetlerine erişimde sorun yaşanıyor. Google hizmetleri kesintiye uğramış durumda. Yaşanan sorun ilk yorumlara göre özellikle Güneydoğu Avrupa'da hissedildi. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar Yunanistan, Gürcistan, Bulgaristan gibi ülkelerin de sorundan etkilendiğini belirtiyor.

Sorun saaat 10:00'da başladı

AA muhabirinin dijital kesintileri raporlayan Outage Report'tan derlediği bilgilere göre, saat 10.00'dan itibaren Google'a ve şirketin alt platformlarına erişim sorunu yaşanıyor.

Erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya da bulunuyor.

Özellikle Doğu Avrupa ülkelerindeki kullanıcılardan Google servisleriyle ilgili erişim sorunu bildirimi yapıldı. Google arama motorunun yanı sıra YouTube, Gmail, Gemini gibi şirketin diğer servislerine de ilgili ülkelerden erişilemiyor.

İlk resmi açıklama geldi

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşandığını" duyurdu.



Sayan'ın paylaşımı şöyle:



"Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @trcert Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız."



