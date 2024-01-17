Google’da ikinci işten çıkarma dalgası

Geçen hafta Google Asistan ve AR mühendislik ekibinden binden fazla çalışanını işten çıkardığını duyuran şirket bu hafta da reklam departmanından yüzlerce çalışanı ile yollarını ayırıyor. İşten çıkarımın ana nedeni olarak yapay zeka iddia ediliyor.

The Information, Google'ın 30 binden fazla kişiden oluşan reklam satış birimini, müşterilerin Google Arama ve YouTube gibi amiral gemisi ürünlerde daha fazla reklam satın almasına yardımcı olmak için makine öğrenimini kullanmak amacıyla yeniden düzenlemeyi planladığını bildirdi. Kesintiler, şirketin donanım ve mühendislik bölümlerinde binden fazla çalışanın işten çıkarılmasından birkaç gün sonra gerçekleşti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada "Her yıl, reklam müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak üzere ekibimizi yapılandırmak için sıkı bir süreçten geçiyoruz. Müşterilerimizi hizmet ihtiyaçlarını karşılamak için doğru uzman ekiplerle ve satış kanallarıyla eşleştiriyoruz. Bunun bir parçası olarak, dünya çapında birkaç yüz rol ortadan kaldırılıyor ve etkilenen çalışanlar, ekipteki veya Google'ın başka yerlerindeki açık rollere başvurabilecek." dendi.

Google'ın, OpenAI gibi rakiplere kapılmalarını önlemek için yapay zeka birimi DeepMind'deki seçkin araştırmacılara milyonlarca dolarlık hisse senedi akıttığı bildiriliyor.