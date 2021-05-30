Bugün gözler yeni normalleşme planı için Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı, saat 16.00’da başladı. AA’nın aktardığı habere göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.

NORMALLEŞME KAPSAMINDA HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.

Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Ayrıca 13-14 Haziran’da Brüksel’de yapılacak NATO zirvesinin de toplantıda gündeme geleceği tahmin ediliyor.

KADEMELİ NORMALLEŞME PLANININ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. AA



