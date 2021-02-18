Gözler faiz kararında, uzmanlar ne bekliyor?

Haftanın en önemli verisi olarak ön plana çıkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz kararı bugün gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu'nun ardından saat 14:00'te açıklanıyor. Aralık ayındaki 200 baz puanlık faiz artışıyla yüzde 17 seviyesine yükseltilen politika faizine ilişkin bugün yeni bir hamle gelmesi beklenmiyor. TCMB, ocak ayındaki toplantıda da faizleri değiştirmemişti.

Kasım ve aralıkta 675 baz puan artırmıştı

Ekonomi yönetimindeki sürpriz değişim sonrasında Kasım ayında Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantıda TCMB enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi ve dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi amacıyla politika faizini 475 baz puan artırarak beklentilere paralel yüzde 15'e yükseltmişti. TCMB Aralık ayında ise beklentilerin üzerinde 200 baz puanlık artışa gitmiş ve sıkı duruşun "enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla" sürdürüleceğini belirtmişti.

Piyasa beklentileri ne yönde?

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, politika faizinin yüzde 17,00'de sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ankete katılan 21 ekonomistin 5'i 100 baz puan, 1'i 75 baz puan artış beklerken, 15 ekonomist değişiklik olmayacağını öngörüyor. Ocak ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.

Reuters anketine katılan 21 kurumun 16'sı Şubat ayında politika faizinin sabit tutulmasını, 5'i ise faizlerde artış bekliyor. Artış beklentilerinin bir tanesi 75, diğer dördü ise 100 baz puan yönünde.

TCMB faiz kararı için Foreks tarafından yapılan ankete katılan analistler faizin yüzde 17,00 olarak kalacağını düşünüyor. Ankete katılan 18 ekonomistin 13'ü faizin değiştirilmeyeceği, 5'i ise artırım kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 1'i TCMB'nin 75 baz puan, 4'ü ise 100 baz puan faiz artırımı kararı alacağını tahmin etti.