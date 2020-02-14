Gram altın 307 lirayı aştı

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 0,5 yükselişle 306,2 liradan tamamladı.

Yeni güne de kazançla başlayan altının gram fiyatı, serbest piyasada saat 12:00 itibarıyla alışta 306,94 liradan, satışta 307,03 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 501,31 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü kapanış seviyesinin hafif altında 1.576 dolardan işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.562 doların destek, 1.577 ve 1.589 dolar seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu belirterek, gram altında ise 310 liranın direnç olarak dikkati çektiğini söyledi.