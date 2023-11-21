Gram altın rekor tazeledi... Türkiye'nin İsviçre'den altın ithalatı yine yükseldi

Altın, ABD'de gerçekleştirilen 20 yıllık tahvil ihracında talebin beklenenden fazla olmasından destek bulurken, Türkiye'de gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dolar/TL kuru ve spot piyasada altının onsu üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın 1.845 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

ABD'de Pazartesi gerçekleştirilen 16 milyar dolarlık 20 yıllık tahvil ihracında talebin beklenenden fazla olması tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, küresel piyasalarda altın fiyatları 2 bin dolara yaklaştı. Söz konusu ihracın ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,39'la yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesine yakın seyretti.

Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,9 yükselişle 1.844 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 3.030 liradan, Cumhuriyet altını 12.390 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,6 değer kazancıyla 1.990 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 1.828 liradan tamamlamıştı.

Türkiye'nin İsviçre'den altın ithalatında yeniden yükseliş

Türkiye'nin İsviçre'den altın ithalatı Ekim ayında 7,7 tona yükseldi. İsviçre'nin toplam altın ihracatı da Ekim'de 151,3 ton olarak kaydedildi. Bir süredir makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle düşüş ivmesi gösteren altın ithalatında son veriler yeniden yükselişe işaret etti.

İsviçre Federal Gümrük İdaresi'nin web sitesinde yer alan verilere göre, Türkiye'nin İsviçre'den yaptığı altın ithalatı Ekim'de 7,7 tona yükseldi. Böylelikle bir süredir Türkiye'nin bu ülkeden yaptığı altın ithalatında görülen düşüş ivmesi Ekim'de sonlanmış oldu.