Gram altın rekora doymuyor

Bu sabah 348,9 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, 346,7 liraya çekildi.

3.04.2020 12:08:000
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Gram altın rekora doymuyor

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle sınırlı değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 343,1 liradan tamamladı.

Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı, 348,9 lira ile rekor seviyeyi görmesinin ardından, saat 11.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 346,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 573 lira, Cumhuriyet altını da 2.332 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.611,1 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayılarındaki artışın hızla devam ettiğini belirtti.

Bugün, yurt dışında ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.590 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Analistler, gram altında 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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