Gram altın rekora doymuyor

Küresel piyasalarda son haftalarda 1600 dolar civarında dengelenen altının ons fiyatlarına rağmen yurt içinde dolar/TL kurundaki artış ve altına olan taleple birleşince altın fiyatlarında rekor geldi.

Geçtiğimiz hafta 348 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı yeni haftanın ilk gününde 352 lliranın üzerine çıktı ve rekor tazeledi.

Güne 351 liradan başlayan altının gramı, piyasaların açılmaya başlamasıyla 352 lirayı geçti.