Gratis’te üst düzey atama: Yeni CEO Bülent Gürcan oldu

Kişisel bakım perakendesinin öncü ve lider markası olan Gratis’e Bülent Gürcan yeni CEO olarak atandı. Perakende sektöründeki 20 yılı aşkın kariyeri boyunca birçok üst düzey yöneticilik görevini başarı ile yürüten Bülent Gürcan, 2 Ağustos 2021 itibari ile Gratis CEO’su olarak göreve başladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Bülent Gürcan, profesyonel kariyerine 1991 yılında İzdaş’da başladı. Sonrasında sırasıyla Sony, Max Mara, Topshop Topman/Giysa, Başer Holding, Kliksa ve Teknosa’da çeşitli üst düzey yönetim görevlerini üstlendi. Kariyeri sürecinde INSEAD (The Busıness school fort the World) ve ACTP’de (Accredited Coach Training Program) pek çok eğitim programına katıldı.

2013-2015 yılları arasında MediaMarkt’ta ve 2015 yılından bugüne kadar da Teknosa’da CEO olarak görevini sürdüren Bülent Gürcan aynı zamanda Avrupa’nın en büyük satın alma gurubu Euronics GEIE’nin de yönetim kurulu üyesi.

İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Bülent Gürcan evli ve bir çocuk sahibi.