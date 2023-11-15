GTech Kurucu Ortağı ve CEO’su Mine Taşkaya konuşması

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi kapsamında, GTech Kurucu Ortağı ve CEO’su Mine Taşkaya da bir konuşma yaptı.

15.11.2023 12:35:540
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GTech Kurucu Ortağı ve CEO’su Mine Taşkaya konuşması

Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi, 8 Kasım 2023 Çarşamba günü gerçekleşti. Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi kapsamında finans sektörünün dijitalleşmesi ve finans teknolojilerinin gelişimiyle ilgili beklentiler ele alındı.

Zirve kapsamında, GTech Kurucu Ortağı ve CEO’su Mine Taşkaya da bir konuşma yaptı.


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