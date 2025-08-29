"Güçlü bir yol haritası ortaya koyacağız"

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada yeni OVP döneminde de enflasyonla mücadelenin kararlılıkla süreceği ve mali disiplinden taviz verilmeyeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, bu yılın altıncı EKK toplantısının gerçekleştirildiği belirtilerek, "İki yıldır kararlılıkla uyguladığımız program ile makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme sağlanmıştır. Küresel belirsizliklerin ve korumacı politikaların arttığı bu dönemde makro finansal istikrarımız güçlenmiş ve ekonomimiz daha dayanıklı bir yapıya kavuşmuştur" değerlendirmesine yer verildi.

- "Mali disiplin güçlendirilmiştir"

Programın olumlu etkilerinin birçok alanda somut şekilde görüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Enflasyonla mücadelede attığımız güçlü ve koordineli adımlar sayesinde 2025 yılı temmuz ayında yıllık enflasyon, geçen yıl mayıs ayına göre yaklaşık 42 puan azalmıştır. Büyüme, daha dengeli bir yapıya kavuşurken istihdam artmış ve işsizlik oranı 27 aydır tek haneli seviyelerdedir. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklere rağmen ihracat tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştır. İhracat ve turizmdeki olumlu performansın katkısıyla cari açığın milli gelire oranı sürdürülebilir seviyelere gerilemiştir. Uluslararası rezervler artmış ve ülke risk primi azalmıştır. Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona ermiştir. Bütçe açığının milli gelire oranı azalmış ve mali disiplin güçlendirilmiştir."

Açıklamada, bu kazanımların programın etkinliğini açıkça ortaya koyduğu belirtilerek, program kapsamında para ve maliye politikalarını destekleyen yapısal reformların, kurumların güçlü koordinasyonuyla belirlenen takvim doğrultusunda hayata geçirilmesine devam edildiği bildirildi.

2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarının, geçmiş yıllarda olduğu gibi, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla şeffaf ve katılımcı anlayışla yürütüldüğü, yapılan istişarelerle ülkenin ihtiyaç ve önceliklerine uygun, güçlü yol haritasının ortaya konacağı kaydedildi.

- "Kapsamlı şekilde gözden geçirildi"

Açıklamada, bu gelişmeler ışığında gerçekleştirilen bugünkü toplantıda ele alınan konulara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"OVP (2026-2028) çalışmalarında gelinen son durum ele alınmış, temel politika hedefleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklükleri ayrıntılı değerlendirilmiştir. Hedeflere ulaşmayı sağlayacak yapısal politika alanları ve tedbirler istişare edilmiştir. Bu doğrultuda makro finansal istikrarın güçlendirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması, sanayide yapısal dönüşüm ile yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, yüksek katma değerli üretim ve ihracatın teşvik edilmesine yönelik atılacak adımlar kapsamlı şekilde gözden geçirilmiştir."

Uygulanan ekonomi programının nihai hedefinin yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme sağlayarak toplumsal refahı artırmak olduğu vurgulanan açıklamada, "Bunun en önemli ön koşulu ise fiyat istikrarının kalıcı olarak tesisidir. OVP (2026-2028) döneminde de enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve mali disiplinden taviz vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ekonomide elde ettiğimiz kazanımların kalıcılığını sağlamak amacıyla katma değerli yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.