Güler Sabancı, İzmir'de genç kadınlarla buluştu

Güler Sabancı; "Yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınlar ve kız çocuklarının haklarının güçlendirilmesi amacını taşıyan bu program, toplamda 350 bin kişiye ulaştı" dedi.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" projesi kapsamında İzmir'de genç kadınlarla bir araya geldi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda düzenlenen etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı. Buluşmada, bugüne kadar düzenlenen eğitimlere katılan kadınların yanı sıra danışman ve danışanlar da deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Sabancı, vakfın 50 yılı aşkın süredir toplumsal gelişime katkı sağlayan projeler yürüttüğünü belirtti.

Kadınlar ve kız çocuklarının fırsatlardan eşit şekilde yararlanmasını önemsediklerini vurgulayan Sabancı, ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların karşılaştığı sorunlara dikkat çekti.

Sabancı, "Bu meseleyi her sorun gibi kararlılıkla ve sürdürülebilir çözümlerle aşabiliriz. Genç kadınların eğitimde, istihdamda ve sosyal hayatta aktif rol alması, sadece bireylerin değil, tüm toplumun gelişimine katkı sağlar. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın güç birliğinde 2022'de hayata geçirdiğimiz ve 3 yılda önemli bir yol kat ettiğimiz Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi de genç kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımını artırmayı hedefleyen çok önemli bir projemiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Projeye başlarken yürüttükleri saha araştırmasında bu sorununun Türkiye'nin büyük meselelerinden biri olduğunu gördüklerini anlatan Sabancı, projeye başladıkları yıl, Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların oranının yüzde 50,5 olduğunu, sayının ise 3,5 milyon olduğunun bilgisini paylaştı.

"Yaptığımız işlerin hepsinde sahadan güç alarak kararlılıkla ilerliyoruz"

Sabancı, Sabancı Vakfı'ndaki saha tecrübelerinden hareketle sorun alanına mercek tutmak istediklerini vurgulayarak, "2006'da Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı'nı yürüttüğümüz dönemde ülkemizin 17 farklı noktasına ulaşarak çok kıymetli kazanımlar sağladık. Yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınlar ve kız çocuklarının haklarının güçlendirilmesi amacını taşıyan bu program, toplamda 350 bin kişiye ulaştı. 10 yıl süren bu başarılı girişim sonucunda etkinin gücünü gördük. İşte biz bu yüzden sahada olmayı önemsiyor, yaptığımız işlerin hepsinde sahadan güç alarak kararlılıkla ilerliyoruz."

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinin başarısının, projeyi ne kadar çok tanıtıp iş dünyasını öğrenmeye ve çalışmaya istekli kadınlarla buluşturabilmeye bağlı olduğunu ifade eden Sabancı, ilk fazın cesaret verici ve başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu aktardı.

Sabancı, daha fazla kadının katılımına ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, "Ellerinizi her zaman en yükseğe kaldırmaktan korkmayın. Türkiye’nin bu alandaki OECD verilerine göre en alt sıralarda yer alması ülkemize yakışmıyor. Bunu hep birlikte değiştirebiliriz. Sadece istemek yetmez; harekete geçin, çalışmayı ve yaptığınız işi sevin. Sizlerin başarısı, diğer kadınlara cesaret verecek ve örnek olacak." ifadelerini kullandı.

"800'den fazla genç kadın iş hayatına katıldı"

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların sorunlarını gündeme taşıdıklarını belirten Sabancı, 3 yıllık ilk fazda önemli deneyimler edindiklerini ifade etti.

"800'den fazla genç kadın iş hayatına katıldı. İzmir de projemizin pilot illerinden biriydi ve burada pek çok farklı alanda mesleki beceri eğitimlerinin yanı sıra psikososyal destek ve güçlenme eğitimleri gerçekleştirdik." diyen Sabancı, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Yerel yönetimler gibi etki ortaklarımızın rolü burada hiç şüphesiz ki projenin bugünlere gelmesinde çok kıymetliydi. İlk adımında kapsamlı saha araştırmalarıyla NEET genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarına odaklanarak mesleki eğitimler ve hak temelli güçlenme eğitimleri ile mentörlük ve hibe programı, iş, staj, eğitim ve girişim desteği fırsatlarına kolay erişim sağlayan Fırsatlar Haritası gibi pek çok faaliyeti hayata geçirdik. 50 yılı aşkın bilgi birikimine sahip Vakfımızda, önümüzdeki dönemde daha fazla kadına ulaşmak ve onların hayatlarına dokunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."