Güne fit başlamak için altın tavsiyeleri

Ev-ofis çalışma düzeni artık kalıcı olarak bizimle olacak gibi görünüyor ama iş toplantıları ve hatta iş seyahatleri geri dönmek üzere. Peki bir yıllık aradan sonra, iş hayatının koşturmacasına yeniden başlamak için hazır mıyız? İşte, bir iş gününe fit başlamak için altın tavsiyeler.

Tıraşınız eksik olmasın

Hem kendinizi daha taze hissetmek hem de karşınızdakilere karşı daha fit bir görüntü vermek için tıraş harika bir seçenektir. Sakal ve bıyık bırakıyor olsanız bile özenli bir şekilde sakal ve bıyığınızı düzeltmek sizi daima fit gösterecektir. Dolayısıyla, tıraş makinesi hayatınızın vazgeçilmesi arasına girmeli.

Ayakkabı önemli

Ayakkabı, evden çıktığınız anda tüm görünümümüzü baştan aşağı değiştirecek çok önemli bir aksesuar. Üstelik sadece şıklık için değil, sağlık için de ayakkabı seçerken ekstra özenli olmalısınız. Yeni normal düzene alışmaya çalışırken erkek ayakkabı modelleri arasında da bir araştırma yapmanızı tavsiye ederiz.

Parfümsüz olmaz

Evde çalışırken belki parfüm kullanmamaya alıştınız ama dışarıda iş görüşmelerine giderken, parfüm detayını atlamamanızı tavsiye ediyoruz. Deodorantınızla uyumlu bir parfüm seçerseniz, hem terlemeyi önler, hem de parfüm kokunuzla karşınızdakileri etkileyebilirsiniz. Erkeklere çok yakışan Calvin Klein parfümlerini incelemenizi de tavsiye ediyoruz.

Çantanız yenileyin, organize olun

Dijital dünyada pek çok detayı artık bulutta saklıyoruz ve dolayısıyla yanımızda ağır yükler taşımamıza da gerek kalmıyor. Hatta laptop gibi dijital araçlarımız da son derece küçüldü ve pratik bir hal aldı. Eğer hala eski moda büyük iş çantalarından taşıyorsanız, daha şık, daha sportif, daha küçük bir çanta edinerek, imajınızı yenilemeyi de düşünebilirsiniz.