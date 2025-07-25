Güney Afrika'da milyoner iş insanı fil saldırısında hayatını kaybetti

Güney Afrika'nın en lüks safari bölgelerinden biri olan Gondwana Özel Av Rezervi'nin kurucu ortağı ve CEO'su FC Conradie, bir fil saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. 39 yaşındaki iş insanı, rezerv alanında turistleri korumak isterken trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Güney Afrika'daki ünlü Gondwana Özel Av Rezervi'nde dehşet dolu anlar yaşandı. Parkın kurucusu ve CEO'su FC Conradie, safari alanında devasa bir fili turist bölgesinden uzaklaştırmaya çalışırken saldırıya uğradı. Yaklaşık altı ton ağırlığındaki fil, aniden 39 yaşındaki iş insanına boynuzlarıyla saldırdı ve ardından üzerinden geçerek ölümüne yol açtı.

Henüz 39 yaşında olan ve Güney Afrika'nın başarılı girişimcileri arasında gösterilen FC Conradie, sadece Gondwana Özel Av Rezervi'nin değil, aynı zamanda Caylix Group adlı bir spor şirketinin de yöneticisiydi.















