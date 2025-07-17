Güneydoğu'nun hububat ihracatı arttı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 1 milyar 762 milyon 472 bin dolara ulaştı.

17.07.2025 09:37:310
Paylaş Tweet Paylaş
Güneydoğu'nun hububat ihracatı arttı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu'dan Ocak-Haziran döneminde 2 milyon 188 bin 698 ton hububat ihracatından 1 milyar 762 milyon 472 bin dolar gelir elde edildi. Böylece, geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 8,7, miktarda da yüzde 3,9 artış yaşandı.

Güneydoğu'nun en fazla ihracat yapan sektörü oldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Güneydoğu'da yılın ilk yarısında en fazla ihracat yapan sektör olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Güneydoğu'nun 5,8 milyar dolara yaklaşan 6 aylık toplam ihracatının yüzde 30'dan fazlasını hububat sektörünün gerçekleştirdiğine dikkati çeken Kadooğlu, Gaziantep'in hububat ihracatının yılın ilk yarısında yüzde 6,6 artışla 1,5 milyar dolara ulaştığını ve bölgedeki hububat ihracatının yüzde 80'den fazlasının buradan yapıldığını bildirdi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Jaguar Land Rover Birleşik Krallık'ta 500 kadar yöneticiyi işten çıkaracak

Jaguar Land Rover Birleşik Krallık'ta 500 kadar yöneticiyi işten çıkaracak

İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor

İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 305 bin liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 305 bin liraya geriledi

İş Bankası, yatırım fonları satışında anında nakit hizmetini başlattı

İş Bankası, yatırım fonları satışında anında nakit hizmetini başlattı

Hindistan-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması haftaya imzalanacak

Hindistan-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması haftaya imzalanacak

TCMB rezervlerinde kademeli artış sürüyor

TCMB rezervlerinde kademeli artış sürüyor

Yorum Yaz