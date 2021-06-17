Günlük aşılamada yeni rekor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Haziran'da günlük olarak 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 24.00 itibarıyla 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de 37 milyon 283 binin üzerinde aşı uygulandı. İlk doz aşılananların sayısı 23 milyon 253 bini aşarken, iki doz aşı olanların sayısı 14 milyonu geçti.

Türkiye'de aşılama programında 35 yaş üstüne kadar inilirken, organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulaması hayata geçirilmişti. Aynı zamanda son dönemde gün içinde randevu alıp aynı günde aşı olabilme imkanı da sağlanmıştı.